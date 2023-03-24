Аталанта купит футболиста Динамо на замену Малиновскому

Итальянцы интересуются сразу двумя молодыми киевлянами

Молодой выпускник футбольной академии киевского "Динамо" Кирилл Пашко привлек внимание селекционеров итальянской "Аталанты".

Руководство бергамасков готовит для украинского клуба официальное предложение, сообщает "Динамо Киев от Шурика".

В недавнем прошлом услугами 16-летнего Кирилла Пашко уже интересовались европейские клубы. Речь шла о "Жироне", "Валенсии" и даже "Барселоне", но полузащитникам отказал испанским клубам.

Интерес "Аталанты"

На этот раз интерес к киевлянину проявила "Аталанта". Украинец привлек внимание итальянского клуба в матчах квалификации на Евро U-17. И если испанцы сравнивали Кирилла Пашко с Виктором Цыганковым, то в "Аталанте" манеры игры хавбека напоминает Руслана Малиновского.

Также "Аталанта" проявляет интерес к другому футболисту "Динамо". Речь идет о Кирилле Осипенко. Итальянский клуб готов предложить киевлянам продать обоих молодых игроков.

После полномасштабного вторжения оккупантов в Украину Кирилл Пашко оказался в Испании. Позже он вернулся домой и продлил контракт в "Динамо". Сезон 2022/2023 полузащитник проводит на правах аренды за команду луганской "Зари" U-19.

Напомним, следующий сезон каталонская "Барселона" может начать с обновленной линией атаки. На смену Роберту Левандовскому могут пригласить другого форварда. Кандидатуры этих игроков уже известны.

А легенда мирового бокса столкнула лбами Александра Усика и Тайсона Фьюри. Спортсмен раскритиковал украинца и британца за отказ от боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В английской Премьер-лиге собираются провести матч всех звезд турнира с участием футболистов сборной Украины Зинченко, Миколенко, Забарного и Мудрика.