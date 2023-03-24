Аталанта купит футболиста Динамо на замену Малиновскому

Замена Малиновскому: "Аталанта" купит футболиста из "Динамо"
Молодой выпускник футбольной академии киевского "Динамо" Кирилл Пашко привлек внимание селекционеров итальянской "Аталанты".
Руководство бергамасков готовит для украинского клуба официальное предложение, сообщает "Динамо Киев от Шурика".
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В недавнем прошлом услугами 16-летнего Кирилла Пашко уже интересовались европейские клубы. Речь шла о "Жироне", "Валенсии" и даже "Барселоне", но полузащитникам отказал испанским клубам.
Интерес "Аталанты"
На этот раз интерес к киевлянину проявила "Аталанта". Украинец привлек внимание итальянского клуба в матчах квалификации на Евро U-17. И если испанцы сравнивали Кирилла Пашко с Виктором Цыганковым, то в "Аталанте" манеры игры хавбека напоминает Руслана Малиновского.
Также "Аталанта" проявляет интерес к другому футболисту "Динамо". Речь идет о Кирилле Осипенко. Итальянский клуб готов предложить киевлянам продать обоих молодых игроков.
После полномасштабного вторжения оккупантов в Украину Кирилл Пашко оказался в Испании. Позже он вернулся домой и продлил контракт в "Динамо". Сезон 2022/2023 полузащитник проводит на правах аренды за команду луганской "Зари" U-19.
Напомним, следующий сезон каталонская "Барселона" может начать с обновленной линией атаки. На смену Роберту Левандовскому могут пригласить другого форварда. Кандидатуры этих игроков уже известны.
А легенда мирового бокса столкнула лбами Александра Усика и Тайсона Фьюри. Спортсмен раскритиковал украинца и британца за отказ от боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
В английской Премьер-лиге собираются провести матч всех звезд турнира с участием футболистов сборной Украины Зинченко, Миколенко, Забарного и Мудрика.