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Заміна Маліновському: "Аталанта" придбає футболіста з "Динамо"

24 березня 2023 18:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Аталанта придбає футболіста Динамо на заміну Маліновському
Італійці цікавляться одразу двома молодими киянами
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Молодий випускник футбольної академії київського "Динамо" Кирило Пашко привернув увагу селекціонерів італійської "Аталанти".

Керівництво бергамасків готує для українського клубу офіційну пропозицію, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

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Нещодавно послугами 16-річного Кирила Пашка вже цікавилися європейські клуби. Йшлося про "Жирону", "Валенсію" і навіть "Барселону", але півзахисникам відмовив іспанським клубам.

Кирило Пашко

Інтерес "Аталанти"

На цей раз інтерес до киянина виявила "Аталанта". Українець привернув увагу італійського клубу у матчах кваліфікації на Євро U-17. І якщо іспанці порівнювали Кирила Пашка із Віктором Циганковим, то в "Аталанті" манери гри хавбека нагадує Руслана Маліновського.

Також "Аталанта" виявляє інтерес до іншого футболіста "Динамо". Йдеться про Кирила Осипенка. Італійський клуб готовий запропонувати киянам продати обох молодих гравців.

Після повномасштабного вторгнення окупантів до України Кирило Пашко опинився в Іспанії. Пізніше він повернувся додому та продовжив контракт у "Динамо". Сезон 2022/2023 півзахисник проводить на правах оренди за команду луганської "Зорі" U-19.

Нагадаємо, наступний сезон каталонська "Барселона" може розпочати з оновленою лінією атаки. На зміну Роберту Левандовському можуть запросити іншого форварда. Кандидатури цих гравців уже відомі.

А легенда світового боксу зіштовхнула лобами Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Спортсмен розкритикував українця та британця за відмову від бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

В англійській Прем'єр-лізі збираються провести матч усіх зірок турніру за участю футболістів збірної України Зінченка, Миколенка, Забарного та Мудрика.

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