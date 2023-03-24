Аталанта придбає футболіста Динамо на заміну Маліновському

Італійці цікавляться одразу двома молодими киянами

Молодий випускник футбольної академії київського "Динамо" Кирило Пашко привернув увагу селекціонерів італійської "Аталанти".

Керівництво бергамасків готує для українського клубу офіційну пропозицію, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

Нещодавно послугами 16-річного Кирила Пашка вже цікавилися європейські клуби. Йшлося про "Жирону", "Валенсію" і навіть "Барселону", але півзахисникам відмовив іспанським клубам.

Інтерес "Аталанти"

На цей раз інтерес до киянина виявила "Аталанта". Українець привернув увагу італійського клубу у матчах кваліфікації на Євро U-17. І якщо іспанці порівнювали Кирила Пашка із Віктором Циганковим, то в "Аталанті" манери гри хавбека нагадує Руслана Маліновського.

Також "Аталанта" виявляє інтерес до іншого футболіста "Динамо". Йдеться про Кирила Осипенка. Італійський клуб готовий запропонувати киянам продати обох молодих гравців.

Після повномасштабного вторгнення окупантів до України Кирило Пашко опинився в Іспанії. Пізніше він повернувся додому та продовжив контракт у "Динамо". Сезон 2022/2023 півзахисник проводить на правах оренди за команду луганської "Зорі" U-19.

Нагадаємо, наступний сезон каталонська "Барселона" може розпочати з оновленою лінією атаки. На зміну Роберту Левандовському можуть запросити іншого форварда. Кандидатури цих гравців уже відомі.

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