Завацкая одержала историческую победу в Италии — до мечты остался один шаг

Украинская теннисистка Катарина Завацкая. Фото: Reuters/UMIT BEKTAS

Украинская теннисистка Катарина Завацкая продолжает феериты на турнире ITF25 в Италии. В полуфинальном поединке украинка одолела Деа Херджелаш из Боснии и Герцеговины (WTA 396) и пробилась в финал соревнований.

Об этом сообщает Sport.ua.

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Полуфинальная встреча между Завацкой и Херджелаш, проходившая в итальянском городке Санта-Маргерита-ди-Пула, длилась два часа.

Катарина Завацкая на Кубке Билли Джин Кинг. Фото: Reuters/UMIT BEKTAS

В первой партии Завацкая не оставила шансов сопернице — 6:1. Вторая партия в тяжелой борьбе досталась боснийке — 6:7. Последний, заключительный сет был за украинкой — 6:2.

Это была первая дуэль между тенниситками в карьере.

В поединке за трофей Завацкой будет противостоять либо Сара Цакаревич (WTA 518), либо Сонай Картал (WTA 216).

Санта-Маргерита-ди-Пула. 1/2 финала

Катарина Завацкая (Украина) — Деа Херджелаш (Босния и Герцеговина) — 6:1, 6:7(5), 6:2.

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