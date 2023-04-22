Завацька здобула історичну перемогу в Італії — до мрії залишився один крок

Українська тенісистка Катаріна Завацька. Фото: Reuters/UMIT BEKTAS

Українська тенісистка Катаріна Завацька продовжує феєрити на турнірі ITF25 в Італії. У півфінальному поєдинку українка здолала Деа Херджелаш з Боснії та Герцеговини (WTA 396) та пробилась у фінал змагань.

Про це повідомляє Sport.ua.

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Півфінальна зустріч між Завацькою та Херджелаш, яка проходила в італійському містечку Санта-Маргеріта-ді-Пула, тривала дві години.

Катаріна Завацька на Кубку Біллі Джин Кінг. Фото: Reuters/UMIT BEKTAS

У першій партії Завацька не залишила шансів суперниці — 6:1. Друга партія у важкій боротьбі дісталась боснійці — 6:7. Останній, заключний сет був за українкою — 6:2.

Це була перша дуель між теніситками в кар'єрі.

У поєдинку за трофей Завацькій протистоятиме або Сара Цакаревич (WTA 518), або Сонай Картал (WTA 216).

Санта-Маргеріта-ді-Пула. 1/2 фіналу

Катаріна Завацька (Україна) — Деа Херджелаш (Боснія і Герцеговина) — 6:1, 6:7(5), 6:2.

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