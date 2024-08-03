Боксер Александр Хижняк 2 августа победил в 1/4 финала — Украина получит бронзовую медаль

Александр Хижняк. Фото: ua-football.com

В пятницу, 2 августа, боксер Александр Хижняк в четвертьфинальном бою в категории 80 кг одолел бразильца Вандерлея де Соуза Перейру. Таким образом спортсмен попал в полуфинал соревнований. По регламенту Олимпиады, все участники полуфинальных испытаний гарантированно получают по меньшей мере бронзовое вознаграждение, поэтому у Украины фактически уже есть третья медаль.

Об этом сообщило Суспільне Спорт.

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Бои по боксу на Олимпийских играх проходят в трех раундах по три минуты каждый. Судьи оценивают бойцов после каждого раунда. Во время первого раунда Хижняк пропустил несколько ударов бразильца, однако все равно проявил себя лучше соперника. Во втором раунде результат поединка был 5:0 в пользу украинца. В третьем, завершающем раунде Перейра пытался нокаутировать Хижняка, несколько раз ударив его по голове, однако тот удержался и, по единодушному решению судей, вышел из этого боя победителем.

Теперь украинец в воскресенье, 4 августа, сразится в полуфинале. Бронзовую медаль он уже заслужил, а вот, чтобы добыть в борьбе золото, ему нужно одержать еще две победы на турнире.

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