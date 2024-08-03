Боксер Олександр Хижняк 2 серпня переміг у 1/4 фіналу — Україна отримає бронзову медаль

Олександр Хижняк. Фото: ua-football.com

У п'ятницю, 2 серпня, боксер Олександр Хижняк у чвертьфінальному бою в категорії 80 кг здолав бразильця Вандерлея де Соуза Перейру. Таким чином спортсмен потрапив до півфіналу змагань. За регламентом Олімпіади, всі учасники півфінальних випробувань гарантовано отримують щонайменше бронзову винагороду, тож в України фактично вже є третя медаль.

Про це повідомило Суспільне Спорт.

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Бої з боксу на Олімпійських іграх проходить у трьох раундах по три хвилин кожен. Судді оцінюють бійців після кожного раунду. Під час першого раунду Хижняк пропустив кілька ударів бразильця, однак все одно проявив себе краще ніж суперник. У другому раунді результат двобою був 5:0 на користь українця. У третьому, завершальному раунді Перейра намагався нокаутувати Хижняка, кілька разів вдаривши його по голові, однак той утримався та, за одностайним рішенням суддів, вийшов із цього бою переможцем.

Тепер українець вже в неділю, 4 серпня, змагатиметься в півфіналі. Бронзову медаль він вже заслужив, а от, щоб вибороти золото, йому потрібно здобути ще дві перемоги на турнірі.

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