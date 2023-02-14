Сборная Чехии будет бойкотировать чемпионат мира-2023 по боксу из-за россиян
Президент Ассоциации бокса Чехии Марек Шимак подтвердил намерение отказаться от поездки на чемпионат мира-2023. Сборная Чехии бойкотирует ЧМ-2023 по боксу.
Этот шаг является поддержкой Украины и реакцией на то, что Международной ассоциации бокса (IBA) остается под управлением россиянина Умара Кремлева, сообщает Sport.cz.
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В IBA дали согласие на участие российских и белорусских спортсменов в турнирах под эгидой этой организации. В результате многие национальные ассоциации отреагировали на это решение бойкотом подобных соревнований.
Бойкот турниров IBA
Уже известно о том, что сборные США и Ирландии не будут выступать на чемпионате мира-2023 по боксу. Главной причиной такого решения является несоблюдение IBA нейтрального статуса россиян и белорусов. Теперь в этом списке оказалась и сборная Чехии.
"Данное решение принято на исполкоме единогласно. Это общая позиция Чехии как государства. Мы осуждаем войну в Украине и не понимаем, как можно участвовать в одних и тех же турнирах с россиянами и белорусами", — объяснили в Ассоциации бокса Чехии.
Женский чемпионат мира по боксу состоится с 15 по 31 марта в Индии. Мужской турнир пройдет с первого по 14 мая в Узбекистане.
"Это долгосрочная позиция, потому что главой международной ассоциации IBA является россиянин Умар Кремлев, очень тесно связанный с владимиром путиным.
Там многое решается деньгами, за все платит "Газпром". Обычно они хотят, чтобы чемпионат мира считался более важным турниром, чем Олимпийские игры", — рассказал президент Чешской боксерской ассоциации Марек Шимак.
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