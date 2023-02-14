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Збірна Чехії бойкотуватиме чемпіонат світу-2023 з боксу через росіян

14 лютого 2023 13:57
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Збірна Чехії бойкотуватиме чемпіонат світу-2023 з боксу
Президент Чеської боксерської асоціації Марек Шимак зробив резонансну заяву
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Президент Асоціації боксу Чехії Марек Шимак підтвердив намір відмовитись від поїздки на чемпіонат світу-2023. Збірна Чехії бойкотує ЧС-2023 з боксу.

Цей крок є підтримкою України та реакцією на те, що Міжнародна асоціація боксу (IBA) залишається під керівництвом росіянина Умара Кремльова, повідомляє Sport.cz.

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В IBA дали згоду на участь російських та білоруських спортсменів у турнірах під егідою цієї організації. В результаті багато національних асоціацій відреагували на це рішення бойкотом подібних змагань.

Бойкот турнірів IBA

Вже відомо про те, що збірні США та Ірландії не виступатимуть на чемпіонаті світу-2023 з боксу. Головною причиною такого рішення є недотримання IBA нейтрального статусу росіян та білорусів. Тепер у цьому списку опинилася й збірна Чехії.

Збірна Чехії з боксу

"Це рішення прийняте на виконкомі одноголосно. Це спільна позиція Чехії як держави. Ми засуджуємо війну в Україні й не розуміємо, як можна брати участь в одних і тих же турнірах із росіянами та білорусами", — пояснили в Асоціації боксу Чехії.

Жіночий чемпіонат світу з боксу відбудеться з 15 до 31 березня в Індії. Чоловічий турнір пройде з першого до 14 травня в Узбекистані.

"Це довгострокова позиція, тому що головою міжнародної асоціації IBA є росіянин Умар Кремльов, який дуже тісно пов'язаний з володимиром путіним.

Там багато що вирішується грошима, за все платить "Газпром". Зазвичай вони хочуть, щоб чемпіонат світу вважався важливішим за турнір, ніж Олімпійські ігри", — розповів президент Чеської боксерської асоціації Марек Шимак.

Нагадаємо, київське "Динамо" працює над посиленням лінії атаки. Керівництво клубу веде переговори щодо трансферу результативного африканського форварда.

Тим часом збірна України незабаром отримає нового головного тренера. Ним може стати не Сергій Ребров, а наставник полтавської "Ворскли" Віктор Скрипник.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала автором нового рекорду сезону у світі. Спортсменка здобула п'ятий титул у 2023 році у стрибках у висоту.

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