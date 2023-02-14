Збірна Чехії бойкотуватиме чемпіонат світу-2023 з боксу

Президент Чеської боксерської асоціації Марек Шимак зробив резонансну заяву

Президент Асоціації боксу Чехії Марек Шимак підтвердив намір відмовитись від поїздки на чемпіонат світу-2023. Збірна Чехії бойкотує ЧС-2023 з боксу.

Цей крок є підтримкою України та реакцією на те, що Міжнародна асоціація боксу (IBA) залишається під керівництвом росіянина Умара Кремльова, повідомляє Sport.cz.

В IBA дали згоду на участь російських та білоруських спортсменів у турнірах під егідою цієї організації. В результаті багато національних асоціацій відреагували на це рішення бойкотом подібних змагань.

Бойкот турнірів IBA

Вже відомо про те, що збірні США та Ірландії не виступатимуть на чемпіонаті світу-2023 з боксу. Головною причиною такого рішення є недотримання IBA нейтрального статусу росіян та білорусів. Тепер у цьому списку опинилася й збірна Чехії.

"Це рішення прийняте на виконкомі одноголосно. Це спільна позиція Чехії як держави. Ми засуджуємо війну в Україні й не розуміємо, як можна брати участь в одних і тих же турнірах із росіянами та білорусами", — пояснили в Асоціації боксу Чехії.

Жіночий чемпіонат світу з боксу відбудеться з 15 до 31 березня в Індії. Чоловічий турнір пройде з першого до 14 травня в Узбекистані.

"Це довгострокова позиція, тому що головою міжнародної асоціації IBA є росіянин Умар Кремльов, який дуже тісно пов'язаний з володимиром путіним.

Там багато що вирішується грошима, за все платить "Газпром". Зазвичай вони хочуть, щоб чемпіонат світу вважався важливішим за турнір, ніж Олімпійські ігри", — розповів президент Чеської боксерської асоціації Марек Шимак.

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