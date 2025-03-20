Ребров и УАФ согласовали важное решение перед игрой с Бельгией

Футболисты сборной Украины перед матчем. Фото: УНИАН

В испанском городе Мурсия пройдет первый матч плей-офф Лиги Наций, в котором сборная Украины примет национальную команду Бельгии. Это будет номинально домашний поединок для "сине-желтых".

Тренерский штаб команды узнал о важном решении УАФ за несколько часов до игры, сообщает официальный сайт Украинской Ассоциации футбола.

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В 21:45 по киевскому времени на арене "Эстадио Энрике Рока де Мурсия" сборная Украины примет Бельгию. Команды выведет на поле главный судья из Швейцарии Сандро Шерер. Это будет номинально домашний матч для подопечных Сергея Реброва, однако он все же пройдет за границей. Далеко не все желающие смогут попасть на трибуны стадиона, чтобы поддержать команду.

Игроки сборной Украины празднуют гол. Фото: УНИАН

Что придумали в УАФ

Состоялось совещание с участием представителей команд и официальных лиц матча. По итогам обсуждения было принято решение, что футболисты сборной Украины выйдут на поле испанского стадиона в желтой форме. Команда из Бельгии сыграет в голубом комплекте формы.

Комплекты формы, в которых сыграют команды. Фото: УАФ

Победитель этого противостояния сможет сыграть в дивизионе 1 следующего розыгрыша Лиги Наций. В прошлую встречу сборные Украины и Бельгии сыграли друг с другом в ничью без голов в рамках группового этапа чемпионата Европы-2024.

Напомним, многие болельщики не смогут посмотреть прямую трансляцию матча Украина — Бельгия.

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