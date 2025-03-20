Ребров і УАФ погодили важливе рішення перед грою з Бельгією

Футболісти збірної України перед матчем. Фото: УНІАН

В іспанському місті Мурсія пройде перший матч плей-офф Ліги Націй, у якому збірна України прийме національну команду Бельгії. Це буде номінально домашній поєдинок для "синьо-жовтих".

Тренерський штаб команди дізнався про важливе рішення УАФ за кілька годин до гри, повідомляє офіційний сайт Української Асоціації футболу.

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О 21:45 за київським часом на арені "Естадіо Енріке Рока де Мурсія" збірна України прийме Бельгію. Команди виведе на поле головний суддя зі Швейцарії Сандро Шерер. Це буде номінально домашній матч для підопічних Сергія Реброва, проте він все ж таки пройде за кордоном. Далеко не всі охочі зможуть потрапити на трибуни стадіону, щоб підтримати команду.

Гравці збірної України святкують гол. Фото: УНІАН

Що придумали в УАФ

Відбулася нарада за участю представників команд та офіційних осіб матчу. За підсумками обговорення було ухвалено рішення, що футболісти збірної України вийдуть на поле іспанського стадіону в жовтій формі. Команда з Бельгії зіграє в блакитному комплекті форми.

Комплекти форми, в яких зіграють команди. Фото: УАФ

Переможець цього протистояння зможе зіграти в дивізіоні 1 наступного розіграшу Ліги Націй. Минулої зустрічі збірні України та Бельгії зіграли одна з одною в нічию без голів у рамках групового етапу чемпіонату Європи-2024.

Нагадаємо, багато вболівальників не зможуть подивитися пряму трансляцію матчу Україна — Бельгія.

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