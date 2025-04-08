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Сборная Украины отказалась от скандального футболиста

8 апреля 2025 13:11
Иван Крутогоров - Редактор
В сборной Украины разгорелся скандал из-за тренера и игрока
Артем Степанов во время матча за молодежную команду "Байера". Фото: instagram.com/artem.stepaanov/
Иван Крутогоров - Редактор

Молодой форвард немецкого "Байера" Артем Степанов оказался не нужен юношеской сборной Украины. Его отзаявили из состава национальной команды.

В УАФ направили в офис "Байера" официальное письмо по поводу ситуации со Степановым, сообщил журналист Игорь Бурбас

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Футболист "Байера" Артем Степанов в ближайшее время не будет выступать за сборную Украины U-20. В УАФ с опозданием отправили в немецкий клуб запрос на вызов футболиста, а теперь адресовали "фармацевтам" письмо о том, что нападающий может остаться в клубе. 

Артем Степанов
Артем Степанов празднует победу. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/ 

Причина скандала в сборной Украины 

Конфликт Артема Степанова с тренерским штабом юношеской национальной команды длится уже несколько месяцев. Молодому футболисту не комфортно выступать в команде из-за конфликта с главным тренером Дмитрием Михайленко. 

При этом Степанов не собирается отказываться от выступлений за сборную Украины. Он рассчитывал на вызов в молодежную команду, игрой которой руководить Унаи Мельгоса. У Артема хорошие отношения с испанским специалистом. Однако в итоге в УАФ приняли противоречивое решение и изменили намерение пригласить игрока в сборную. 

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