В сборной Украины разгорелся скандал из-за тренера и игрока

Артем Степанов во время матча за молодежную команду "Байера". Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Молодой форвард немецкого "Байера" Артем Степанов оказался не нужен юношеской сборной Украины. Его отзаявили из состава национальной команды.

В УАФ направили в офис "Байера" официальное письмо по поводу ситуации со Степановым, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Футболист "Байера" Артем Степанов в ближайшее время не будет выступать за сборную Украины U-20. В УАФ с опозданием отправили в немецкий клуб запрос на вызов футболиста, а теперь адресовали "фармацевтам" письмо о том, что нападающий может остаться в клубе.

Артем Степанов празднует победу. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Причина скандала в сборной Украины

Конфликт Артема Степанова с тренерским штабом юношеской национальной команды длится уже несколько месяцев. Молодому футболисту не комфортно выступать в команде из-за конфликта с главным тренером Дмитрием Михайленко.

При этом Степанов не собирается отказываться от выступлений за сборную Украины. Он рассчитывал на вызов в молодежную команду, игрой которой руководить Унаи Мельгоса. У Артема хорошие отношения с испанским специалистом. Однако в итоге в УАФ приняли противоречивое решение и изменили намерение пригласить игрока в сборную.

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