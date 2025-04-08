У збірній України розгорівся скандал через тренера та гравця

Артем Степанов під час матчу за молодіжну команду "Баєра". Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Молодий форвард німецького "Баєра" Артем Степанов виявився не потрібен юнацькій збірній України. Його відзаявили зі складу національної команди.

В УАФ надіслали до офісу "Баєра" офіційного листа щодо ситуації зі Степановим, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Футболіст "Баєра" Артем Степанов найближчим часом не виступатиме за збірну України U-20. В УАФ із запізненням надіслали до німецького клубу запит на виклик футболіста, а тепер адресували "фармацевтам" лист про те, що нападник може залишитися в клубі.

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Артем Степанов святкує перемогу. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Причина скандалу в збірній України

Конфлікт Артема Степанова з тренерським штабом юнацької національної команди триває вже кілька місяців. Молодому футболісту не комфортно виступати в команді через конфлікт із головним тренером Дмитром Михайленком.

При цьому Степанов не збирається відмовлятися від виступів за збірну України. Він розраховував на виклик до молодіжної команди, грою якої керуватиме Унаї Мельгоса. У Артема хороші стосунки з іспанським фахівцем. Однак у підсумку в УАФ ухвалили суперечливе рішення та змінили намір запросити гравця до збірної.

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