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Сборная Украины потеряла позицию в рейтинге ФИФА

24 октября 2024 14:25
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Сборная Украины потеряла позицию в рейтинге ФИФА после матчей с Грузией и Чехией
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В ФИФА традиционно обновили рейтинг всех сборных в мировом футболе. Претерпела изменения позиция Украины.

Команда Сергея Реброва потеряла предыдущее место в рейтинге ФИФА.

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Сборная Украины уступила Австралии

Команда Реброва после октябрьского обновления рейтинга опустилась с 24-го на 25-е место. Позицию Украины заняла Австралия.

Сине-желтые в октябре обыграли Грузию (1:0) и сыграли вничью с Чехией (1:1) в Лиге Наций.

В ТОП-10 произошли изменения только с седьмого по десятую позицию. Португальцы вместе с Нидерландами поменялись седьмым и восьмым местами. Италия с девятой позиции сместила Колумбию, которая сейчас десятая.

На первой строчке осталась Аргентина, на второй идет Франция, а на третьем месте чемпионы Европы — Испания.

Замыкают пятерку лучших — Англия и Бразилия.

Украина перед следующим обновлением рейтинга в ноябре сыграет против Албании и Грузии в Лиге Наций.

Напомним, звезда испанской "Жироны" Виктор Цыганков в следующие два трансферных окна может переехать в Италию или Германию.

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ФИФА Сергей Ребров футбол УАФ Сборная Украины по футболу

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