Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Збірна України втратила позицію в рейтингу ФІФА arrow

Збірна України втратила позицію в рейтингу ФІФА

24 жовтня 2024 14:25
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Збірна України втратила позицію в рейтингу ФІФА після матчів з Грузією та Чехією
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У ФІФА традиційно оновили рейтинг всіх збірних у світовому футболі. Зазнала змін позиція України.

Команда Сергія Реброва втратила попередню позицію в рейтингу ФІФА.

Читайте також:
рейтинг ФИФА
Рейтинг ФІФА за жовтень. Фото: скриншот

Збірна України поступилось Австралії

Команда Реброва після жовтневого оновлення рейтингу опустилася з 24-го на 25-те місце. Позицію України зайняла Австралія.

Синьо-жовті у жовтні обіграли Грузію (1:0) та зіграли внічию з Чехією (1:1) в Лізі Націй.

В ТОП-10 відбулися зміни лише з сьомого по десяту позицію. Португальці разом з Нідерландами помінялися сьомим та восьмим місцями. Італія з дев’ятої позиції змістили Колумбію, які наразі десяті.

На першій сходинці залишилася Аргентина, другою йде Франція, а на третьому місці чемпіони Європи — Іспанія.

Замикають п’ятірку кращих Англія та Бразилія.

Україна перед наступним оновленням рейтингу в листопаді зіграє проти Албанії та Грузії в Лізі Націй.

Нагадаємо, зірка іспанської "Жирони" Віктор Циганков у наступні два трансферні вікна може переїхати до Італії або Німеччини.

Колишня зірка футболу 2000-х Тьєррі Анрі знає, хто повинен виграти "Золотий м'яч-2024".

Колишні чемпіон світу у надважкій вазі Майк Тайсон упевнений, що Девід Бенавідес не програє за свою кар'єру.

ФІФА Сергій Ребров футбол УАФ Збірна України з футболу

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:58 У Садового визначились, куди приберуть з вулиць покинуті автомобілі

14:56 NovaPay запускає картки для ФОПів — що треба знати

14:54 Мільйон доларів та дорогі автівки — на хабарях спіймали працівників ТЦК у Києві

14:51 У Києві чоловік побив до смерті свого знайомого — як його покарав суд

14:30 На Харківщині чоловік вкрав 10 транформаторів "Укрзалізниці" — що вирішив суд

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

14:28 Стріляв у дітей і собак — на Одещині судитимуть пенсіонера-розбишаку

14:25 Збірна України втратила позицію в рейтингу ФІФА

14:20 Зеленський не підпише закон про переведення годинників — ЗМІ назвали причину

14:18 Зміни у військовому обліку — кого автоматично внесуть до "Оберегу"

14:13 В Україні кількість банкнот номіналу 1 тис. грн стрімко зростає — дані НБУ

14:58 У Садового визначились, куди приберуть з вулиць покинуті автомобілі

14:56 NovaPay запускає картки для ФОПів — що треба знати

14:54 Мільйон доларів та дорогі автівки — на хабарях спіймали працівників ТЦК у Києві

14:51 У Києві чоловік побив до смерті свого знайомого — як його покарав суд

14:30 На Харківщині чоловік вкрав 10 транформаторів "Укрзалізниці" — що вирішив суд

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

14:28 Стріляв у дітей і собак — на Одещині судитимуть пенсіонера-розбишаку

14:25 Збірна України втратила позицію в рейтингу ФІФА

14:20 Зеленський не підпише закон про переведення годинників — ЗМІ назвали причину

14:18 Зміни у військовому обліку — кого автоматично внесуть до "Оберегу"

14:13 В Україні кількість банкнот номіналу 1 тис. грн стрімко зростає — дані НБУ

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

Text

13:13 Переговори про закінчення війни та повернення відключень світла — ефір День.LIVE

Text

10:58 Тимочко пояснив, як росіяни використовуватимуть військових КНДР на фронті

Text

08:00 Зеленський і Сирський провели нараду та ухвалили рішення — ефір Ранок.LIVE

Text

07:13 У Франції пройшла велика зустріч волонтерських організацій

23 жовтня 2024
Text

21:45 У ЗСУ повідомили, чи планує Росія масштабний наступ на Запоріжжя

Text

19:36 Гучна заява Буданова та прибуття солдат КНДР до Росії — Просто.Новини

Text

18:29 Лікарка назвала головну причину смертності в Україні

Text

17:52 Льотчики КНДР в Росії та перевірка підприємств на критичність — ефір Вечір.LIVE

Text

17:12 Скандал з пенсіями прокурорів — аналітик назвав структуру причетну до схем

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

16:36 Офіцер ЗСУ пояснив, чого не вистачає, аби зупинити наступ РФ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні