Збірна України втратила позицію в рейтингу ФІФА після матчів з Грузією та Чехією

Збірна України втратила позицію в рейтингу ФІФА
У ФІФА традиційно оновили рейтинг всіх збірних у світовому футболі. Зазнала змін позиція України.
Команда Сергія Реброва втратила попередню позицію в рейтингу ФІФА.
Збірна України поступилось Австралії
Команда Реброва після жовтневого оновлення рейтингу опустилася з 24-го на 25-те місце. Позицію України зайняла Австралія.
Синьо-жовті у жовтні обіграли Грузію (1:0) та зіграли внічию з Чехією (1:1) в Лізі Націй.
В ТОП-10 відбулися зміни лише з сьомого по десяту позицію. Португальці разом з Нідерландами помінялися сьомим та восьмим місцями. Італія з дев’ятої позиції змістили Колумбію, які наразі десяті.
На першій сходинці залишилася Аргентина, другою йде Франція, а на третьому місці чемпіони Європи — Іспанія.
Замикають п’ятірку кращих Англія та Бразилія.
Україна перед наступним оновленням рейтингу в листопаді зіграє проти Албанії та Грузії в Лізі Націй.
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