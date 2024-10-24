Збірна України втратила позицію в рейтингу ФІФА після матчів з Грузією та Чехією

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

У ФІФА традиційно оновили рейтинг всіх збірних у світовому футболі. Зазнала змін позиція України.

Команда Сергія Реброва втратила попередню позицію в рейтингу ФІФА.

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Збірна України поступилось Австралії

Команда Реброва після жовтневого оновлення рейтингу опустилася з 24-го на 25-те місце. Позицію України зайняла Австралія.

Синьо-жовті у жовтні обіграли Грузію (1:0) та зіграли внічию з Чехією (1:1) в Лізі Націй.

В ТОП-10 відбулися зміни лише з сьомого по десяту позицію. Португальці разом з Нідерландами помінялися сьомим та восьмим місцями. Італія з дев’ятої позиції змістили Колумбію, які наразі десяті.

На першій сходинці залишилася Аргентина, другою йде Франція, а на третьому місці чемпіони Європи — Іспанія.

Замикають п’ятірку кращих Англія та Бразилія.

Україна перед наступним оновленням рейтингу в листопаді зіграє проти Албанії та Грузії в Лізі Націй.

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