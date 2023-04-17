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Сборная Украины сыграет против Германии: известны дата и время

17 апреля 2023 10:37
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Сборная Украины сыграет против Германии — известны дата и время
Ротань дает установку Мудрику. Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Украины по футболу через несколько месяцев сыграет против многократных чемпионов мира. Соперником команды Руслана Ротаня станет национальная команда Германии.

Уже известно, когда "сине-желтые" попробуют силы в поединке против сильного соперника, сообщает Bild

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В понедельник, 12 июня, сборная Украины встретится в товарищеском матче с Бундестим. Поединок должен состояться в Бремене на стадионе местного футбольного клуба "Вердер". 

Сборная Украины на тренировке
Сборная Украины на тренировке. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Матч со сборной Германии станет для Украины этапом подготовки к поединкам отбора на Евро-2024. Команда Ротаня сыграет 16 июня с Северной Македонией, а 19 июня ее ждет противостояние с Мальтой. 

Для Германии это будет 1000-я игра в ее истории. Первый поединок команда провела в 1908 году против сборной Швейцарии. До сих пор Украина ни разу не побеждала немецкую национальную команду. В восьми матчах Бундестим пять раз обыграла Украину, еще три матча завершились вничью.

Напомним, украинец Виктор Цыганков помог "Жироне" добыть важную победу в чемпионате Испании. 

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский показал, как отпраздновал Пасху. 

Супруга Александра Усика поделилась фотографией пасхи, которая оказалась на праздничном столе у чемпиона. 

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