Сборная Украины сыграет против Германии: известны дата и время
Сборная Украины по футболу через несколько месяцев сыграет против многократных чемпионов мира. Соперником команды Руслана Ротаня станет национальная команда Германии.
Уже известно, когда "сине-желтые" попробуют силы в поединке против сильного соперника, сообщает Bild.
Где и когда пройдет матч Германия — Украина
В понедельник, 12 июня, сборная Украины встретится в товарищеском матче с Бундестим. Поединок должен состояться в Бремене на стадионе местного футбольного клуба "Вердер".
Матч со сборной Германии станет для Украины этапом подготовки к поединкам отбора на Евро-2024. Команда Ротаня сыграет 16 июня с Северной Македонией, а 19 июня ее ждет противостояние с Мальтой.
Для Германии это будет 1000-я игра в ее истории. Первый поединок команда провела в 1908 году против сборной Швейцарии. До сих пор Украина ни разу не побеждала немецкую национальную команду. В восьми матчах Бундестим пять раз обыграла Украину, еще три матча завершились вничью.
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