Сборная Украины сыграет против Германии — известны дата и время

Ротань дает установку Мудрику. Фото: Reuters/Matthew Childs

Сборная Украины по футболу через несколько месяцев сыграет против многократных чемпионов мира. Соперником команды Руслана Ротаня станет национальная команда Германии.

Уже известно, когда "сине-желтые" попробуют силы в поединке против сильного соперника, сообщает Bild.

Читайте также:

Где и когда пройдет матч Германия — Украина

В понедельник, 12 июня, сборная Украины встретится в товарищеском матче с Бундестим. Поединок должен состояться в Бремене на стадионе местного футбольного клуба "Вердер".

Сборная Украины на тренировке. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Матч со сборной Германии станет для Украины этапом подготовки к поединкам отбора на Евро-2024. Команда Ротаня сыграет 16 июня с Северной Македонией, а 19 июня ее ждет противостояние с Мальтой.

Для Германии это будет 1000-я игра в ее истории. Первый поединок команда провела в 1908 году против сборной Швейцарии. До сих пор Украина ни разу не побеждала немецкую национальную команду. В восьми матчах Бундестим пять раз обыграла Украину, еще три матча завершились вничью.

Напомним, украинец Виктор Цыганков помог "Жироне" добыть важную победу в чемпионате Испании.

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский показал, как отпраздновал Пасху.

Супруга Александра Усика поделилась фотографией пасхи, которая оказалась на праздничном столе у чемпиона.