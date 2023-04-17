Збірна України зіграє проти Німеччини — відомі дата та час

Ротань дає установу Мудрику. Фото: Reuters/Matthew Childs

Збірна України з футболу за кілька місяців зіграє проти багаторазових чемпіонів світу. Суперником команди Руслана Ротаня стане національна команда Німеччини.

Вже відомо, коли "синьо-жовті" спробують сили у поєдинку проти сильного суперника, повідомляє Bild.

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У понеділок, 12 червня, збірна України зустрінеться у товариському матчі з Бундестім. Поєдинок має відбутися у Бремені на стадіоні місцевого футбольного клубу "Вердер".

Збірна України на тренуванні. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Матч зі збірною Німеччини стане для України етапом підготовки до поєдинків відбору на Євро-2024. Команда Ротаня зіграє 16 червня з Північною Македонією, а 19 червня на неї чекає протистояння з Мальтою.

Для Німеччини це буде 1000 гра в її історії. Перший поєдинок команда провела у 1908 році проти збірної Швейцарії. До цього часу Україна жодного разу не перемагала німецьку національну команду. У восьми матчах Бундестім п'ять разів обіграла Україну, ще три матчі завершилися внічию.

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