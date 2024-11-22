Зеленский лишил госнаград Тимощука и Рабиновича

Анатолий Тимощук. Фото: ФК Зенит

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий лишение государственных наград 34 человек, предавших Украину. Среди них футболист Анатолий Тимощук и Вадим Рабинович.

Соответствующий указ разместили на сайте ОП.

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Известно, что в список вошли игрок сбежавшей в страну-агрессор Анатолий Тимощук, возглавивший российский "Зенит" и бывший президент киевского "Арсенала" Вадим Рабинович, которого ранее объявили в розыск.

"К десяти из них применен максимальный набор санкций. Речь идет не только о лишении государственных наград Украины, но и, в частности, о блокировании активов, аннулировании лицензий и разрешений и полном прекращении торговых операций", — говорится в сообщении.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляцию бывшего футболиста Анатолия Тимощука на решение дисциплинарного комитета УАФ. Он потребовал снять с него санкции.

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