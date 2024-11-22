Зеленський позбавив держнагород Тимощука та Рабіновича

Анатолій Тимощук. Фото: ФК Зеніт

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає позбавлення державних нагород 34 осіб, які зрадили Україну. Серед них футболіст Анатолій Тимощук та Вадим Рабінович.

Відповідний указ розмістили на сайті ОП.

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Відомо, що списку увійшли гравець збірної України Анатолій Тимощук, який втік до країни-агресора та очолив російський "Зеніт" та колишній президент київського "Арсенала" Вадим Рабінович, якого раніше оголосили у розшук.

"До десяти з них застосований максимальний набір санкцій – 21 вид. Ідеться не лише про позбавлення державних нагород України, а й, зокрема, про блокування активів, анулювання ліцензій і дозволів та повне припинення торгівельних операцій", — йдеться у повідомленні.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Відомо, що раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні задовольнив апеляцію колишнього футболіста Анатолія Тимощука на рішення дисциплінарного комітету УАФ. Він вимагав зняти з нього санкції.

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