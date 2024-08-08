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Жан Беленюк попытается взять "бронзу" — где сегодня смотреть соревнования украинцев на Олимпиаде

8 августа 2024 08:49
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Расписание выступлений украинских спортсменов на сегодняшний день — где смотреть бесплатно
Жан Беленюк на Олимпиаде-2024 Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В Париже сегодня пройдет 13 день Олимпиады-2024 . Наши спортсмены примут участие в шести видах спорта, причем будут и ответственные соревнования за медали.

Расписание уже опубликовано на официальном сайте Олимпиады.

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Все Олимпийские соревнования доступны для просмотра абсолютно бесплатно зрителям Суспільне Спорт в интернете. Или можно болеть за наших, глядя на региональные каналы Суспільного (Суспільне Харків, Суспільне Київ и т.д.).

В 11:00 состоятся соревнования по скалолазанию среди женщин. Евгения Казбекова примет участие в полуфинале.

В 11:30 гребной спринт, женщины. Анастасия Рыбачок и Людмила Лузан на каноэ будут соревноваться на дистанции 200 м.

В 12:00 Василий Михайлов будет бороться в свободном стиле с Майлзом Амином из Сан-Марино в весе до 86 кг.

В 12:00 Александр Товкай и Владислав Чекан сразятся в современном пятиборье, в фехтовании.

В 12:00 женская борьба в весе до 57 кг. В 1/8 финала Алина Грушина-Акобия встретится с Ангелиной Лысак из Польши.

В 12:50 соревнования в гребном спринте среди мужчин. Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин сразятся на своей байдарке в полуфинале.

В 15:30 фехтование в рамках современного пятиборья среди женщин. Будет выступать Валерия Пермыкина.

В 16:00 Камила Конотоп сразится за "золото" в тяжелой атлетике в категории до 59 кг.

В 19:15 "золото" будет пытаться завоевать Парвиз Насибов в борьбе в категории до 67 кг с иранцем Саидом Эсмиили Левеси.

В 19:30 Жан Беленюк попытается завоевать "бронзу" в греко-римской борьбе до 87 кг.

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