Розклад виступів українських спортсменів на сьогодні — де дивитись безплатно

Жан Беленюк на Олімпіаді-2024. Фото: Reuters

У Парижі сьогодні проходитиме 13 день Олімпіади-2024. Наші спортсмени братимуть участь у шести видах спорту, при чому будуть і відповідальні змагання за медалі.

Розклад вже опублікований на офіційному сайті Олімпіади.

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Всі Олімпійські змагання доступні до перегляду абсолютно безплатно глядачам Суспільного Спорт в інтернеті. Або можна вболівати за наших, дивлячись регіональні канали Суспільного (Суспільне Харків, Суспільне Київ і т.д.).

Об 11:00 годині відбудуться змагання зі скелелазіння серед жінок. Євгенія Казбекова братиме участь у півфіналі.

Об 11:30 веслувальний спринт, жінки. Анастасія Рибачок та Людмила Лузан на каное будуть змагатись на дистанції 200 м.

О 12:00 годині Василь Михайлов буде боротись у вільному стилі з Майлзом Аміном із Сан-Маріно у вазі до 86 кг.

О 12:00 Олександр Товкай та Владислав Чекан змагатимуться у сучасному п'ятиборстві, у фехтуванні.

О 12:00 жіноча боротьба у вазі до 57 кг. В 1/8 фіналу Аліна Грушина-Акобія зустрінеться з Ангеліною Лисак з Польщі.

О 12:50 змагання у веслувальному спринті серед чоловіків. Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін змагатимуться на своїй байдарці у півфіналі.

О 15:30 фехтування у рамках сучасного п'ятиборства серед жінок. Виступатиме Валерія Пермикіна.

О 16:00 Каміла Конотоп боротиметься за "золото" у важкій атлетиці в категорії до 59 кг.

О 19:15 "золото" намагатиметься здобути Парвіз Насібов в боротьбі у категорії до 67 кг з іранцем Саїдом Есмїїлі Левесі.

О 19:30 Жан Беленюк спробує завоювати "бронзу" у греко-римській боротьбі до 87 кг.

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