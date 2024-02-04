Жерар Пике написал украинскому блогеру — ответ "убил"
Легендарный бывший защитник "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике в соцсетях вышел на популярного украинского блогера Михаила Лебигу. Бывшего парня Шакиры интересовало сотрудничество.
Об этом Лебига рассказал в соцсетях.
Что звездный игрок хотел от блогера из Украины
Чемпион мира и Европы хочет сотрудничать с Лебигой в Twitch. Жерара в этом плане можно понять, поскольку у него есть своя футбольная команда, различный бизнес, который заинтересован в продвижении всех соцсетей и в Twitch.
"Миша, надеюсь все хорошо. Я хотел бы поговорить с тобой о проекте, связанном с Twitch. Дай мне знать, когда тебе будет удобно поговорить. Спасибо друг!", — написал Пике.
Лебига был шокирован сообщением и в течение нескольких дней не знал, как ответить звезде футбола, который встречался с Шакирой и дружит с Лионелем Месси.
Лебига решился ответить Пике в присущем себе стиле.
"Чого не державною?", — написал Лебига.
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