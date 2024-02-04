Жерар Пике написал украинскому блогеру — ответ "убил"

Звезда футбола Жерар Пике. Фото: "Барселона"

Легендарный бывший защитник "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике в соцсетях вышел на популярного украинского блогера Михаила Лебигу. Бывшего парня Шакиры интересовало сотрудничество.

Об этом Лебига рассказал в соцсетях.

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Чемпион мира и Европы хочет сотрудничать с Лебигой в Twitch. Жерара в этом плане можно понять, поскольку у него есть своя футбольная команда, различный бизнес, который заинтересован в продвижении всех соцсетей и в Twitch.

"Миша, надеюсь все хорошо. Я хотел бы поговорить с тобой о проекте, связанном с Twitch. Дай мне знать, когда тебе будет удобно поговорить. Спасибо друг!", — написал Пике.

Лебига был шокирован сообщением и в течение нескольких дней не знал, как ответить звезде футбола, который встречался с Шакирой и дружит с Лионелем Месси.

Лебига решился ответить Пике в присущем себе стиле.

"Чого не державною?", — написал Лебига.

Переписка Пике и Лебиги. Фото: скриншот

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