Жерар Піке написав українському блогеру — відповідь "убила"
Легендарний колишній захисник "Барселони" та збірної Іспанії Жерар Піке в соцмережах вийшов на популярного українського блогера Михайла Лебігу. Колишнього хлопця Шакіри цікавила співпраця.
Про це Лебіга розповів у соцмережах.
Що зірковий гравець хотів від блогера з України
Чемпіон світу та Європи хоче співпрацювати з Лебігою у Twitch. Жерара в цьому плані можна зрозуміти, оскільки він має свою футбольну команду, різний бізнес, який зацікавлений у просуванні всіх соцмереж і в Twitch.
"Михайле, сподіваюся, все добре. Я хотів би поговорити з тобою про проєкт, пов'язаний з Twitch. Дай мені знати, коли тобі буде зручно поговорити. Дякую, друже!" — написав Піке.
Лебіга був шокований повідомленням і протягом кількох днів не знав, як відповісти зірці футболу, який зустрічався з Шакірою і товаришує з Ліонелем Мессі.
Лебіга наважився відповісти Піке у властивому собі стилі.
"Чого не державною?" — Написав Лебіга.
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