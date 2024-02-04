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Жерар Піке написав українському блогеру — відповідь "убила"

4 лютого 2024 11:54
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Жерар Піке написав українському блогеру — відповідь "убила"
Зірка футболу Жерар Піке. Фото: "Барселона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Легендарний колишній захисник "Барселони" та збірної Іспанії Жерар Піке в соцмережах вийшов на популярного українського блогера Михайла Лебігу. Колишнього хлопця Шакіри цікавила співпраця.

Про це Лебіга розповів у соцмережах.

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Чемпіон світу та Європи хоче співпрацювати з Лебігою у Twitch. Жерара в цьому плані можна зрозуміти, оскільки він має свою футбольну команду, різний бізнес, який зацікавлений у просуванні всіх соцмереж і в Twitch.

"Михайле, сподіваюся, все добре. Я хотів би поговорити з тобою про проєкт, пов'язаний з Twitch. Дай мені знати, коли тобі буде зручно поговорити. Дякую, друже!" — написав Піке.

Лебіга був шокований повідомленням і протягом кількох днів не знав, як відповісти зірці футболу, який зустрічався з Шакірою і товаришує з Ліонелем Мессі.

Лебіга наважився відповісти Піке у властивому собі стилі.

"Чого не державною?" — Написав Лебіга.

Жерар Піке
Переписка Піке з Лебігою. Фото: скриншот

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футбол
блогери
Жерар Піке
Барселона

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