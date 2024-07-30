Олимпиада-2024 — украинские фехтовальщицы проиграли китаянкам

Женская сборная Украины по фехтованию. Фото: Reuters

На Олимпийских играх-2024 в Париже украинская команда по фехтованию на шпагах проиграла китайской сборной в четвертьфинале командного турнира. Украинки уступили соперницам со счетом 41:45.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE во вторник, 30 июля.

Читайте также:

Украинские фехтовальщицы уступили китаянкам на Играх-2024

Китайские фехтовальщицы занимают 5-ю позицию в мировом рейтинге, тогда как украинки находятся на 4-й строчке.

Украину представляют Джоан-Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Власть Харькова и Дарья Варфоломеева. За сборную Китая выступают Юй Сихань, Тан Цзюньяо, Сунь Ивэнь и Сюй Нуо.

Украинская команда сразится за 5-8 места и проведет матч против Египта, который начнется в 16:00.

Напомним, накануне в понедельник, 29 июля, украинская саблистка Ольга Харлан выиграла бронзовую награду в индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх-2024 в Париже. Это первая медаль Украины на играх этого года.

Также мы сообщали, что теннисистка Элина Свитолина одержала победу над Джессикой Пегулой во втором раунде одиночных соревнований Олимпиады-2024. Теперь она в третьем раунде сразится с Барборой Крейчиковой.



Расписание украинцев на Олимпийских играх — старт Хищняка и футбольный матч Украина — Аргентина