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Женская сборная Украины по фехтованию уступила Китаю в четвертьфинале Олимпиады

30 июля 2024 16:25
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Олимпиада-2024 — украинские фехтовальщицы проиграли китаянкам
Женская сборная Украины по фехтованию. Фото: Reuters
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

На Олимпийских играх-2024 в Париже украинская команда по фехтованию на шпагах проиграла китайской сборной в четвертьфинале командного турнира. Украинки уступили соперницам со счетом 41:45.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE во вторник, 30 июля.

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Китайские фехтовальщицы занимают 5-ю позицию в мировом рейтинге, тогда как украинки находятся на 4-й строчке.

Украину представляют Джоан-Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Власть Харькова и Дарья Варфоломеева. За сборную Китая выступают Юй Сихань, Тан Цзюньяо, Сунь Ивэнь и Сюй Нуо.

Украинская команда сразится за 5-8 места и проведет матч против Египта, который начнется в 16:00.

Напомним, накануне в понедельник, 29 июля, украинская саблистка Ольга Харлан выиграла бронзовую награду в индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх-2024 в Париже. Это первая медаль Украины на играх этого года.

Также мы сообщали, что теннисистка Элина Свитолина одержала победу над Джессикой Пегулой во втором раунде одиночных соревнований Олимпиады-2024. Теперь она в третьем раунде сразится с Барборой Крейчиковой.

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