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Жіноча збірна України з фехтування поступилася Китаю у чвертьфіналі Олімпіади

30 липня 2024 16:25
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Олімпіада-2024 — українські фехтувальниці програли китаянкам
Жіноча збірна України з фехтування. Фото: Reuters
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

На Олімпійських іграх-2024 у Парижі українська команда з фехтування на шпагах програла китайській збірній у чвертьфіналі командного турніру. Українки поступилися суперницям з рахунком 41:45.

Про це повідомив портал Новини.LIVE у вівторок, 30 липня.

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Китайські фехтувальниці займають 5-ту позицію в світовому рейтингу, тоді як українки перебувають на 4-й сходинці.

Україну представляють Джоан-Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Влада Харькова та Дарʼя Варфоломеєва. За збірну Китаю виступають Юй Сіхань, Тан Цзюньяо, Сунь Ївень і Сюй Нуо.

Українська команда боротиметься за 5-8 місця і проведе матч проти Єгипту, який розпочнеться о 16:00.

Нагадаємо, напередодні, у понеділок, 29 липня, українська шаблістка Ольга Харлан виграла бронзову нагороду в індивідуальних змаганнях на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Це перша медаль України на цьогорічних іграх.

Також ми повідомляли, що тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу над Джессікою Пегулою у другому раунді одиночних змагань Олімпіади-2024. Тепер вона у третьому раунді змагатиметься з Барборою Крейчіковою.

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