Лунин и Реал в августе отказались от перехода в Жирону

Жирона пыталась арендовать звезду сборной Украины
Испанская "Жирона" перед завершением трансферного окна в Испании искала нового вратаря. В команду перешел Доминик Ливакович, но он не был первой опцией.
Целью "Жироны" был вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, сообщил портал Defensa Central.
"Жирона" могла подписать Лунина
По информации источника, каталонская "Жирона" перед закрытием трансферного окна предпринимала попытки арендовать у Лунина.
Источник заявил, что несколько дней назад каталонцы проявили интерес к вратарю и пытались убедить "Реал" отдать его в аренду, а в последний день трансферного периода даже совершили звонок с этим предложением.
Однако мадридский клуб остался непреклонен, и "Жирона" вынуждена была обратиться к Ливаковичу.
Лунин, который еще не выходил на поле за "Реал" в текущем сезоне, собирается бороться за место в стартовом составе.
В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустив 19 голов и 6 раз сохранив ворота в неприкосновенности.
Напомним, названы претенденты на замену Сергея Реброва в сборной Украины.
В столичном "Динамо" могут рассмотреть вопрос увольнения Александра Шовковского лишь зимой.
Украинский форвард испанской "Жироны" Владислав Ванат забрал в Испанию любимого человека.
Читайте Новини.LIVE!