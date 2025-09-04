Видео
Жирона пыталась арендовать звезду сборной Украины

Жирона пыталась арендовать звезду сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 06:30
Лунин и Реал в августе отказались от перехода в Жирону
Игроки испанской "Жироны". Фото: "Жирона"

Испанская "Жирона" перед завершением трансферного окна в Испании искала нового вратаря. В команду перешел Доминик Ливакович, но он не был первой опцией.

Целью "Жироны" был вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, сообщил портал Defensa Central.

Андрей Лунин
Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

"Жирона" могла подписать Лунина

По информации источника, каталонская "Жирона" перед закрытием трансферного окна предпринимала попытки арендовать у Лунина.

Источник заявил, что несколько дней назад каталонцы проявили интерес к вратарю и пытались убедить "Реал" отдать его в аренду, а в последний день трансферного периода даже совершили звонок с этим предложением.

Однако мадридский клуб остался непреклонен, и "Жирона" вынуждена была обратиться к Ливаковичу.

Лунин, который еще не выходил на поле за "Реал" в текущем сезоне, собирается бороться за место в стартовом составе.

В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустив 19 голов и 6 раз сохранив ворота в неприкосновенности.

Напомним, названы претенденты на замену Сергея Реброва в сборной Украины.

В столичном "Динамо" могут рассмотреть вопрос увольнения Александра Шовковского лишь зимой.

Украинский форвард испанской "Жироны" Владислав Ванат забрал в Испанию любимого человека.

футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Андрей Лунин Жирона
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
