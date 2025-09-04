Жирона хотіла орендувати Луніна

Гравці іспанської "Жирони". Фото: "Жирона"

Іспанська "Жирона" перед завершенням трансферного вікна в Іспанії шукала нового воротаря. В команду перейшов Домінік Ливакович, але він не був першою опцією.

Ціллю "Жирони" був воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін, повідомив портал Defensa Central.

Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

"Жирона" могла підписати Луніна

За інформацією джерела, каталонська "Жирона" перед закриттям трансферного вікна робила спроби орендувати Луніна.

Джерело заявило, що кілька днів тому каталонці проявили інтерес до воротаря і намагалися переконати "Реал" віддати його в оренду, а в останній день трансферного періоду навіть здійснили дзвінок із цією пропозицією.

Однак мадридський клуб залишився непохитним, і "Жирона" змушена була звернутися до Ливаковича.

Лунін, який ще не виходив на поле за "Реал" у поточному сезоні, збирається боротися за місце в стартовому складі.

Минулого сезону Лунін провів 14 матчів, пропустивши 19 голів і 6 разів зберігши ворота в недоторканності.

