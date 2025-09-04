Жирона хотіла орендувати Луніна

Жирона намагалася орендувати зірку збірної України
Іспанська "Жирона" перед завершенням трансферного вікна в Іспанії шукала нового воротаря. В команду перейшов Домінік Ливакович, але він не був першою опцією.
Ціллю "Жирони" був воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін, повідомив портал Defensa Central.
"Жирона" могла підписати Луніна
За інформацією джерела, каталонська "Жирона" перед закриттям трансферного вікна робила спроби орендувати Луніна.
Джерело заявило, що кілька днів тому каталонці проявили інтерес до воротаря і намагалися переконати "Реал" віддати його в оренду, а в останній день трансферного періоду навіть здійснили дзвінок із цією пропозицією.
Однак мадридський клуб залишився непохитним, і "Жирона" змушена була звернутися до Ливаковича.
Лунін, який ще не виходив на поле за "Реал" у поточному сезоні, збирається боротися за місце в стартовому складі.
Минулого сезону Лунін провів 14 матчів, пропустивши 19 голів і 6 разів зберігши ворота в недоторканності.
