В Жироне решили, как поступить с Цыганковым — будет ли трансфер

Виктор Цыганков в "Жироне". Фото: instagram.com/gironafc/

Футболист сборной Украины Виктор Цыганков оказался в центре внимания трансферного рынка Ла Лиги и АПЛ одновременно. Несмотря на интерес со стороны английских клубов, испанская "Жирона" намерена сохранить вингера у себя.

Журналист Нил Сола назвал Цыганкова "неприкасаемым", подчеркивая, что клуб не планирует продавать его этим летом.

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В прошлом сезоне 27-летний украинец провел за "Жирону" 32 матча, забил два гола и выдал пять голевых передач. При этом он успел приобрести дом в каталонском городе, что стало дополнительным символом его связи с командой.

Виктор Цыганков и Александр Зинченко. Фото: instagram.com/gironafc/

Почему "Жирона" закрывает Цыганкова от трансферов

Сообщается, что Цыганкова активно хотели "Вест Хэм", "Борнмут" и "Фулхэм": его игра в Ла Лиге заинтересовала английские клубы. Однако "Жирона" намерена сохранить ключевого игрока, так как видит в нем лидерские качества и основную фигуру атаки на следующий сезон.

Украинец подписал контракт с клубом до 2027 года, и руководство не видит причин расставаться с футболистом. Его статус "неприкасаемого" также укрепляется участием в жизни города — он уже обосновался в Жироне, что подтвердило серьезность его намерений.

Таким образом, Цыганков может рассчитывать на стабильность на следующем этапе карьеры. В клубе видят в нем не просто футболиста, но и лидера, которому доверяют и в поле, и вне его.

Напомним, другой футболист сборной Украины Николай Шапаренко летом может переехать в Турции.

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