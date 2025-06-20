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Головна Спорт Жирона змінила статус Циганкова в клубі — що чекає на гравця

Жирона змінила статус Циганкова в клубі — що чекає на гравця

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 12:44
У Жироні вирішили, як вчинити з Циганковим — чи буде трансфер
Віктор Циганков у "Жироні". Фото: instagram.com/gironafc/
Ключові моменти Чому "Жирона" закриває Циганкова від трансферів

Футболіст збірної України Віктор Циганков опинився в центрі уваги трансферного ринку Ла-Ліги та АПЛ одночасно. Попри інтерес з боку англійських клубів, іспанська "Жирона" має намір зберегти вінгера у себе.

Журналіст Ніл Сола назвав Циганкова "недоторканним", підкреслюючи, що клуб не планує продавати його цього літа.

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Минулого сезону 27-річний українець провів за "Жирону" 32 матчі, забив два голи та видав п'ять гольових передач. При цьому він встиг придбати будинок у каталонському місті, що стало додатковим символом його зв'язку з командою.

Виктор Цыганков
Віктор Циганков та Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/gironafc/

Чому "Жирона" закриває Циганкова від трансферів

Повідомляється, що Циганкова активно хотіли "Вест Гем", "Борнмут" та "Фулгем": його гра в Ла-Лізі зацікавила англійські клуби. Однак "Жирона" має намір зберегти ключового гравця, оскільки бачить у ньому лідерські якості та основну фігуру атаки на наступний сезон.

Українець підписав контракт із клубом до 2027 року, і керівництво не бачить причин розлучатися з футболістом. Його статус "недоторканного" також зміцнюється участю в житті міста — він уже влаштувався в Жироні, що підтвердило серйозність його намірів.

Таким чином, Циганков може розраховувати на стабільність на наступному етапі кар'єри. У клубі бачать у ньому не просто футболіста, а й лідера, якому довіряють й в полі, і поза ним.

Нагадаємо, інший футболіст збірної України Микола Шапаренко влітку може переїхати до Туреччини.

Георгій Бущан зацікавлений у відомому французькому клубі та може покинути Саудівську Аравію.

Андрій Ярмоленко готується до закінчення кар'єри та вже знає, чим займеться після цього.

Англійський "Ліверпуль" приготував ще 100 млн євро за відомого форварда.

спорт футбол Віктор Циганков Футбол трансфери Жирона
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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