У Жироні вирішили, як вчинити з Циганковим — чи буде трансфер

Віктор Циганков у "Жироні". Фото: instagram.com/gironafc/

Футболіст збірної України Віктор Циганков опинився в центрі уваги трансферного ринку Ла-Ліги та АПЛ одночасно. Попри інтерес з боку англійських клубів, іспанська "Жирона" має намір зберегти вінгера у себе.

Журналіст Ніл Сола назвав Циганкова "недоторканним", підкреслюючи, що клуб не планує продавати його цього літа.

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Минулого сезону 27-річний українець провів за "Жирону" 32 матчі, забив два голи та видав п'ять гольових передач. При цьому він встиг придбати будинок у каталонському місті, що стало додатковим символом його зв'язку з командою.

Віктор Циганков та Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/gironafc/

Чому "Жирона" закриває Циганкова від трансферів

Повідомляється, що Циганкова активно хотіли "Вест Гем", "Борнмут" та "Фулгем": його гра в Ла-Лізі зацікавила англійські клуби. Однак "Жирона" має намір зберегти ключового гравця, оскільки бачить у ньому лідерські якості та основну фігуру атаки на наступний сезон.

Українець підписав контракт із клубом до 2027 року, і керівництво не бачить причин розлучатися з футболістом. Його статус "недоторканного" також зміцнюється участю в житті міста — він уже влаштувався в Жироні, що підтвердило серйозність його намірів.

Таким чином, Циганков може розраховувати на стабільність на наступному етапі кар'єри. У клубі бачать у ньому не просто футболіста, а й лідера, якому довіряють й в полі, і поза ним.

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