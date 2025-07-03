Диогу Жота и его брат погибли в ДТП — футболист только недавно женился

Жота погиб в автокатастрофе не один, а с родным братом
Португальская федерация футбола официально подтвердила гибель 28-летнего нападающего "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жоты и его брата Андре Силвы в автокатастрофе.
Известие об этой трагедии поступило утром, сообщает Instagram-аккаунт FPF.
Андре Силва выступал за клуб "Пенафиел". Трагедия произошла рано утром в четверг — точное место ДТП пока не уточняется федерацией.
ПФФ уже обратилась к УЕФА с просьбой почтить память погибших минутой молчания перед матчем женских сборных Португалии и Испании на чемпионате Европы.
Что известно о Диогу и Андре
Во время своей карьеры Диогу Жота провел 49 матчей за национальную команду, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач. Брат, Андре Силва, был известным игроком местной лиги, воспитанником академии "Порту" и гордостью клуба "Пенафиел".
Футболист "Ливерпуля" женился за десять дней до своей трагической гибели. Его избранницей стала Руте Кардозу, с которой Диогу Жота уже давно связал свою жизнь. У пары появилось на свет три ребенка.
Португальская федерация отметила человеческие и спортивные качества Диогу Жоты и выразила слова поддержки семье и клубам "Ливерпуль" и "Пенафиел".
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