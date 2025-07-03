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Головна Спорт Жота загинув в автокатастрофі не один, а з рідним братом

Жота загинув в автокатастрофі не один, а з рідним братом

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 12:40
Діогу Жота та його брат загинули в ДТП — футболіст тільки нещодавно одружився
Діогу Жота в матчі за "Ліверпуль". Фото: Reuters/Molly Darlington

Португальська федерація футболу офіційно підтвердила загибель 28-річного нападника "Ліверпуля" і збірної Португалії Діогу Жоти та його брата Андре Сілви в автокатастрофі.

Звістка про цю трагедію надійшла вранці, повідомляє Instagram-акаунт FPF.

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Андре Сілва виступав за клуб "Пенафіел". Трагедія сталася рано вранці в четвер — точне місце ДТП поки не уточнюється федерацією.

Андре Силва
Андре Сілва. Фото: Instagram

ПФФ вже звернулася до УЄФА з проханням вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання перед матчем жіночих збірних Португалії та Іспанії на чемпіонаті Європи.

Що відомо про Діогу та Андре

Під час своєї кар'єри Діогу Жота провів 49 матчів за національну команду, забив 14 голів та віддав 12 результативних передач. Брат, Андре Сілва, був відомим гравцем місцевої ліги, вихованцем академії "Порту" та гордістю клубу "Пенафіел".

Диогу Жота
Діогу Жота з дружиною. Фото: Instagram

Футболіст "Ліверпуля" одружився за десять днів до своєї трагічної загибелі. Його обраницею стала Руте Кардозу, з якою Діогу Жота вже давно пов'язав своє життя. У пари з'явилося на світ три дитини.

Португальська федерація відзначила людські та спортивні якості Діогу Жоти й висловила слова підтримки сім'ї та клубам "Ліверпуль" та "Пенафіел".

Нагадаємо, Віктор Циганков зробив у "Жироні" те, що у півзахисника асоціюється з київським "Динамо".

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ДТП спорт аварія футбол Ліверпуль Діогу Жота
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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