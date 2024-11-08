Жозе Моуринью возглавит известный английский клуб

Жозе Моуринью во время матча "Фенербахче". Фото: Reuters/Murad Sezer

Португальский наставник турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью стал главным кандидатом на аналогичную должность в английском "Ньюкасле". Руководство "сорок" уже связалось с агентом специалиста.

Моуринью прекрасно знаком со спецификой работы в Англии, напоминает The Guardian.

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Жозе Моуринью спорит с судьями. Фото: Reuters/Umit Bektas

Проблемы в "Фенербахче"

Недавно Моуринью ясно дал понять, что недоволен игрой турецкой команды. Недовольство тренера выразилось в длинной тираде после победы "Фенербахче" над "Трабзонспором" со счетом 3:2 в прошлое воскресенье. Португалец присоединился к клубу только прошлым летом после того, как его уволили из "Ромы", но он не счастлив в Турции. У наставника есть расхождения с руководством "канареек" по кадровым вопросам и планированию будущего.

Жозе Моуринью рассматривает другие потенциальные возможности для работы. Недавно 61-летний тренер встретился с председателем правления "Ньюкасла" Ясиром аль-Румайяном. Они поддерживают связь. В Саудовской Аравии собираются назначить португальца наставником "Ньюкасла", если Эдди Хау покинет клуб.

После 10 туров АПЛ "сороки" расположились на 11 месте в турнирной таблице. Отставка тренера может произойти в конце года.

Жозе Моуринью дважды работал с "Челси", а также руководил игрой "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма".

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