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Жозе Моуринью возвращается в Англию — о каком клубе речь

8 ноября 2024 17:45
Станислав Костюк - Редактор
Жозе Моуринью возглавит известный английский клуб
Жозе Моуринью во время матча "Фенербахче". Фото: Reuters/Murad Sezer
Станислав Костюк - Редактор

Португальский наставник турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью стал главным кандидатом на аналогичную должность в английском "Ньюкасле". Руководство "сорок" уже связалось с агентом специалиста. 

Моуринью прекрасно знаком со спецификой работы в Англии, напоминает The Guardian

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Жозе Моуринью нацелен на работу в "Ньюкасле", если Эдди Хау покинет "Сент-Джеймс Парк". У главного тренера "Фенербахче" есть незаконченные дела в Премьер-лиге, и он считает "Ньюкасл" своим лучшим шансом на новую работу в Англии.

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью спорит с судьями. Фото: Reuters/Umit Bektas

Проблемы в "Фенербахче" 

Недавно Моуринью ясно дал понять, что недоволен игрой турецкой команды. Недовольство тренера выразилось в длинной тираде после победы "Фенербахче" над "Трабзонспором" со счетом 3:2 в прошлое воскресенье. Португалец присоединился к клубу только прошлым летом после того, как его уволили из "Ромы", но он не счастлив в Турции. У наставника есть расхождения с руководством "канареек" по кадровым вопросам и планированию будущего. 

Жозе Моуринью рассматривает другие потенциальные возможности для работы. Недавно 61-летний тренер встретился с председателем правления "Ньюкасла" Ясиром аль-Румайяном. Они поддерживают связь. В Саудовской Аравии собираются назначить португальца наставником "Ньюкасла", если Эдди Хау покинет клуб. 

После 10 туров АПЛ "сороки" расположились на 11 месте в турнирной таблице. Отставка тренера может произойти в конце года. 

Жозе Моуринью дважды работал с "Челси", а также руководил игрой "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма". 

Напомним, главный тренер "Челси" Энцо Мареска похвалил Михаила Мудрика за работу в матче Лиги Конференций. 

Голкипером сборной Украины Андреем Луниным интересуется клуб из чемпионата Италии. 

Звездный футболист мадридского "Реала" Килиан Мбаппе недоволен ролью, которую ему определили в испанской команде. 

Ньюкасл Юнайтед тренер футбол Жозе Моуринью спорт Фенербахче

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