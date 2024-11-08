Жозе Моурінью очолить відомий англійський клуб

Жозе Моурінью під час матчу "Фенербахче". Фото: Reuters/Murad Sezer

Португальський наставник турецького "Фенербахче" Жозе Моурінью став головним кандидатом на аналогічну посаду в англійському "Ньюкаслі". Керівництво "сорок" вже зв'язалося з агентом фахівця.

Моурінью чудово знайомий зі специфікою роботи в Англії, нагадує The Guardian.

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Жозе Моурінью націлений на роботу в "Ньюкаслі", якщо Едді Гау залишить "Сент-Джеймс Парк". У головного тренера "Фенербахче" є незакінчені справи у Прем'єр-лізі, і він вважає "Ньюкасл" своїм найкращим шансом на нову роботу в Англії.

Жозе Моурінью сперечається із суддями. Фото: Reuters/Umit Bektas

Проблеми у "Фенербахче"

Нещодавно Моурінью ясно дав зрозуміти, що незадоволений грою турецької команди. Невдоволення тренера виявилося у довгій тираді після перемоги "Фенербахче" над "Трабзонспором" з рахунком 3:2 минулої неділі. Португалець приєднався до клубу лише минулого літа після того, як його звільнили з "Роми", але він не щасливий у Туреччині. Наставник має розбіжності з керівництвом "канарок" з кадрових питань і планування майбутнього.

Жозе Моурінью розглядає інші потенційні можливості для роботи. Нещодавно 61-річний тренер зустрівся з головою правління "Ньюкасла" Ясіром аль-Румайяном. Вони підтримують зв'язок. У Саудівській Аравії збираються призначити португальця наставником "Ньюкасла", якщо Едді Гау залишить клуб.

Після 10 турів АПЛ "Сороки" розташувалися на 11 місці в турнірній таблиці. Відставка тренера може статися наприкінці року.

Жозе Моурінью двічі працював із "Челсі", а також керував грою "Манчестер Юнайтед" та "Тоттенгема".

Нагадаємо, головний тренер "Челсі" Енцо Мареска похвалив Михайла Мудрика за роботу у матчі Ліги Конференцій.

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