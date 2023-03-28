Зидан может продолжить тренерскую карьеру в Лондоне
Лондонский "Тоттенхэм" начал активные поиски замены недавно покинувшего команду итальянцу Антонио Конте.
В шорт-листе "шпор" оказался легендарный француз Зинедин Зидан, сообщает Sky Sports.
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Английский "Тоттенхэм" срочно ищет нового наставника. Кроме бывшего тренера мадридского "Реала", в список кандидатов на вакантное место вошли еще три специалиста — Маурисио Почеттино, Луис Энрике и Юлиан Нагельсман.
В идеале лондонский клуб планирует начать летнюю подготовку к новому сезону не с временным, а с постоянным тренером. К тому же, специалист должен быть известным и работать над развитием команды.
Куда исчез Зидан?
Последний раз французский специалист тренировал в 2021 году. Тогда он возглавлял мадридский "Реал". На тренерский мостик "сливочных" Зизу приходил дважды — в 2016 и 2019 годах.
Вместе с "королевским клубом" Зидан одержал три победы в Лиге чемпионов подряд, а также завоевал два чемпионских титула в испанской Ла Лиге. После работы в "Реале" француз находится в творческом отпуске.
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