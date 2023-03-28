Зідан може продовжити тренерську кар’єру у Лондоні

Французький спеціаліст невдовзі повернеться до роботи

Лондонський "Тоттенгем" розпочав активні пошуки заміни італійцю Антоніо Конте, котрий нещодавно залишив команду.

У шорт-листі "шпор" опинився легендарний француз Зінедін Зідан, повідомляє Sky Sports.

Англійський "Тоттенгем" терміново шукає нового наставника. Окрім колишнього тренера мадридського "Реала", у список кандидатів на вакантне місце увійшли ще три спеціалісти — Маурісіо Почеттіно, Луїс Енріке та Юліан Нагельсман.

В ідеалі лондонський клуб планує розпочати літню підготовку до нового сезону не з тимчасовим, а з постійним тренером. До того ж спеціаліст має бути відомим та працювати над розвитком команди.

Куди зник Зідан?

Востаннє французький спеціаліст тренував у 2021 році. Тоді він очолював мадридський "Реал". На тренерський місток "вершкових" Зізу приходив двічі — у 2016 та 2019 роках.

Разом з "королівським клубом" Зідан здобув три перемоги в Лізі чемпіонів поспіль, а також завоював два чемпіонських титули в іспанській Ла-Лізі. Після роботи в "Реалі" француз перебуває у творчій відпустці.

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