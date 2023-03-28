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Зідан може продовжити тренерську кар’єру у Лондоні

28 березня 2023 16:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зідан може продовжити тренерську кар’єру у Лондоні
Французький спеціаліст невдовзі повернеться до роботи
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лондонський "Тоттенгем" розпочав активні пошуки заміни італійцю Антоніо Конте, котрий нещодавно залишив команду.

У шорт-листі "шпор" опинився легендарний француз Зінедін Зідан, повідомляє Sky Sports

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Англійський "Тоттенгем" терміново шукає нового наставника. Окрім колишнього тренера мадридського "Реала", у список кандидатів на вакантне місце увійшли ще три спеціалісти — Маурісіо Почеттіно, Луїс Енріке та Юліан Нагельсман.  

Зинедин Зидан

В ідеалі лондонський клуб планує розпочати літню підготовку до нового сезону не з тимчасовим, а з постійним тренером. До того ж спеціаліст має бути відомим та працювати над розвитком команди. 

Куди зник Зідан? 

Востаннє французький спеціаліст тренував у 2021 році. Тоді він очолював мадридський "Реал". На тренерський місток "вершкових" Зізу приходив двічі — у 2016 та 2019 роках.

Разом з "королівським клубом" Зідан здобув три перемоги в Лізі чемпіонів поспіль, а також завоював два чемпіонських титули в іспанській Ла-Лізі. Після роботи в "Реалі" француз перебуває у творчій відпустці. 

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