Зідан може продовжити тренерську кар’єру у Лондоні
Лондонський "Тоттенгем" розпочав активні пошуки заміни італійцю Антоніо Конте, котрий нещодавно залишив команду.
У шорт-листі "шпор" опинився легендарний француз Зінедін Зідан, повідомляє Sky Sports.
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Англійський "Тоттенгем" терміново шукає нового наставника. Окрім колишнього тренера мадридського "Реала", у список кандидатів на вакантне місце увійшли ще три спеціалісти — Маурісіо Почеттіно, Луїс Енріке та Юліан Нагельсман.
В ідеалі лондонський клуб планує розпочати літню підготовку до нового сезону не з тимчасовим, а з постійним тренером. До того ж спеціаліст має бути відомим та працювати над розвитком команди.
Куди зник Зідан?
Востаннє французький спеціаліст тренував у 2021 році. Тоді він очолював мадридський "Реал". На тренерський місток "вершкових" Зізу приходив двічі — у 2016 та 2019 роках.
Разом з "королівським клубом" Зідан здобув три перемоги в Лізі чемпіонів поспіль, а також завоював два чемпіонських титули в іспанській Ла-Лізі. Після роботи в "Реалі" француз перебуває у творчій відпустці.
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