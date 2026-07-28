Зидан прокомментировал назначение главным тренером сборной Франции

Зинедин Зидан в разные моменты своей карьеры. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Федерация футбола Франции официально представила нового главного тренера. Как и анонсировалось, им стал Зинедин Зидан. Долгая эра Дидье Дешама в национальной команде подошла к концу.

Перед Зиданом стоит цель подготовиться команду как минимум к двум ближайшим турнирам, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на L'Equipe.

Весь тренерский штаб Дидье Дешама, который работал со сборной Франции с 2012 года, ушел в отставку вместе с ним. Новый наставник Зинедин Зидан привел в команду своих людей. Ему будут помогать Давид Беттони, Хамиду Мсаиди, Грегори Дюпон, а также бывшие игроки "трехцветных" Фабьен Бартез и Бернар Диомед. Контракт с 54-летним специалистом заключен до лета 2030 года.

Что Зидан сказал в первом интервью

Новый тренер поблагодарил президента Федерации футбола Франции Филиппа Диалло и заявил, что давно мечтал об этой работе. Он пообещал не подвести болельщиков и предыдущего наставник Дидье Дешама, к которому Зинедин Зидан относится с больгим уважением.

"Он проделал колоссальную работу, сделав команду одной из сильнейших в мире. На мне и моей команде лежит большая ответственность. И это мотивирует работать. Есть идеи, которые мы постараемся воплотить", — заявил Зидан.

В качестве футболиста нынешний тренер сборной Франции провел за национальную команду 108 матчей, в которых забил 31 гол. Вместе с "трехцветными" он становился чемпионом мира и Европы.

Первый официальный матч под руководством Зинедина Зидана сборная Франции проведет 25 сентября в рамках Лиги Наций против Турции.

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