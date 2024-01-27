Зидан близок к тому, чтобы возглавить сборную со своей исторической родины

Зинедин Зидан может возглавить Алжир. Фото: instagram.com/zidane

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан в течение долгого периода находится без работы и ждет лучшего предложение. Однако, вскоре ситуации может измениться.

Зидан может вернуться на свою историческую родину, сообщил портал RMC Sport.

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Зидан вспомнил свои корни

По информации источника, Зидан вскоре получит второе предложение возглавить сборную Алжира. Местная федерация футбола сейчас работает над ним.

Отметим, что ранее Зидан уже отказывался от этой должности, но местная федерация готова существенно улучшит свое предложение. Сделают это за счет спонсоров, которые готовы вернуть Зинедина на родину.

Источники утверждают, что на стороне федерации находится окружение и близкие тренера, которые просят его внимательно изучить предложение.

Зидан в 2021-м году покинул "Реал" и с тех пор его сватали в "Ювентус" и "ПСЖ", но он не согласился работать в них.

Отметим, что 24 января из-за провала на Кубке африканских наций с должности главного тренера сборной Алжира уволили Джамеля Бельмади.

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