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Зидан близок к тому, чтобы возглавить сборную со своей исторической родины

27 января 2024 09:59
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Зидан близок к тому, чтобы возглавить сборную со своей исторической родины
Зинедин Зидан может возглавить Алжир. Фото: instagram.com/zidane
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан в течение долгого периода находится без работы и ждет лучшего предложение. Однако, вскоре ситуации может измениться.

Зидан может вернуться на свою историческую родину, сообщил портал RMC Sport.

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Зинедин Зидан может снова вернуться к работе. Фото: instagram.com/zidane

Зидан вспомнил свои корни

По информации источника, Зидан вскоре получит второе предложение возглавить сборную Алжира. Местная федерация футбола сейчас работает над ним.

Отметим, что ранее Зидан уже отказывался от этой должности, но местная федерация готова существенно улучшит свое предложение. Сделают это за счет спонсоров, которые готовы вернуть Зинедина на родину.

Источники утверждают, что на стороне федерации находится окружение и близкие тренера, которые просят его внимательно изучить предложение.

Зидан в 2021-м году покинул "Реал" и с тех пор его сватали в "Ювентус" и "ПСЖ", но он не согласился работать в них.

Отметим, что 24 января из-за провала на Кубке африканских наций с должности главного тренера сборной Алжира уволили Джамеля Бельмади.

Напомним, Трубин уйдет из "Бенфики" летом — где будет играть украинец. 

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"Бавария" увольняет Тухеля и уже договорилась с новым тренером.

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футбол
Алжир
Зинедин Зидан
Кубок Африки

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