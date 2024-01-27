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Зідан близький до того, щоб очолити збірну зі своєї історичної батьківщини

27 січня 2024 09:59
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Агабекян Карен
редактор
Зідан близький до того, щоб очолити збірну зі своєї історичної батьківщини
Зінедін Зідан може очолити Алжир. Фото: instagram.com/zidane
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан протягом тривалого періоду перебуває без роботи і чекає на кращу пропозицію. Однак, незабаром ситуація може змінитися.

Зідан може повернутися на свою історичну батьківщину, повідомив портал RMC Sport.

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Зінедін Зідан може знову повернутися до роботи. Фото: instagram.com/zidane

Зідан згадав своє коріння

За інформацією джерела, Зідан незабаром отримає другу пропозицію очолити збірну Алжиру. Місцева федерація футболу зараз працює над цим.

Зазначимо, що раніше Зідан вже відмовлявся від цієї посади, але місцева федерація готова суттєво покращити свою пропозицію. Зроблять це коштом спонсорів, які готові повернути Зінедіна на батьківщину.

Джерела стверджують, що на боці федерації знаходиться оточення та близькі тренери, які просять спеціаліста уважно вивчити пропозицію.

Зідан у 2021-му році залишив "Реал" і з того часу його сватали до "Ювентуса" і "ПСЖ", але він не погодився працювати в них.

Зазначимо, що 24 січня через провал на Кубку африканських націй з посади головного тренера збірної Алжиру звільнили Джамеля Бельмаді.

Нагадаємо, Трубін піде з "Бенфіки" влітку — де гратиме українець.

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футбол
Алжир
Зінедін Зідан
Кубок Африки

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