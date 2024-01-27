Зідан близький до того, щоб очолити збірну зі своєї історичної батьківщини

Зінедін Зідан може очолити Алжир. Фото: instagram.com/zidane

Колишній головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан протягом тривалого періоду перебуває без роботи і чекає на кращу пропозицію. Однак, незабаром ситуація може змінитися.

Зідан може повернутися на свою історичну батьківщину, повідомив портал RMC Sport.

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Зідан згадав своє коріння

За інформацією джерела, Зідан незабаром отримає другу пропозицію очолити збірну Алжиру. Місцева федерація футболу зараз працює над цим.

Зазначимо, що раніше Зідан вже відмовлявся від цієї посади, але місцева федерація готова суттєво покращити свою пропозицію. Зроблять це коштом спонсорів, які готові повернути Зінедіна на батьківщину.

Джерела стверджують, що на боці федерації знаходиться оточення та близькі тренери, які просять спеціаліста уважно вивчити пропозицію.

Зідан у 2021-му році залишив "Реал" і з того часу його сватали до "Ювентуса" і "ПСЖ", але він не погодився працювати в них.

Зазначимо, що 24 січня через провал на Кубку африканських націй з посади головного тренера збірної Алжиру звільнили Джамеля Бельмаді.

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