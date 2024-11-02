Зинченко сравнил методы работы Гвардиолы и Артеты

Александр Зинченко на тренировке. Фото: Reuters/Scott Heppell

Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко объяснил, какие общие философские подходы к тренерской работе исповедуют наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и Микель Артета из лондонского "Арсенала".

Зинченко считает обоих тренеров выдающимися специалистами, о чем написал в своей книге "Верить".

Читайте также:

Александр Зинченко перешел в "Арсенал" из "Манчестер Сити" по приглашению главного тренера "канониров" Микеля Артеты, который раньше работал помощником Хосепа Гвардиолы. Украинский защитник понимает, насколько ему повезло работать под руководством этих наставников.

Александр Зинченко обнимает Томаса Парти, который обнимает Кая Хаверца. Фото: Reuters/Matthew Childs

"Артета может превзойти Гвардиолу"

Зинченко считает обоих специалистов очень похожими в плане футбольной философии и методов работы. Оба тренера умеют донести свои идеи для подопечных, способны объяснить, что требуют от футболистов.

Зинченко считает, что именно Артета больше всего из остальных тренеров похож на Гвардиолу. Украинец любит обсудить с игроками наставников, с которыми они сталкивались, и делает выводы о подходе к работе разных специалистов.

По мнению украинского футболиста, Микель Артета может со временем превзойти достижения Хосепа Гвардиолы. Наставник "Манчестер Сити" гораздо раньше начал свой путь в футболе, потому завоевал намного больше титулов. Но Артета является максималистом, и он стремится к серьезным успехам.

Напомним, новичок "Динамо" Максим Брагару рассказал о серьезной конкуренции в киевской команде.

Хавбек "Шахтера" Дмитрий Крыськив получил длительную дисквалификацию из-за удаления в прошлом туре.

Защитник "Динамо" Александр Караваев попал в сферу интересов команды, которой руководит один из самых известных тренеров мира.