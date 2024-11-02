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Зінченко назвав найкращого тренера у своїй кар'єрі

2 листопада 2024 15:31
Станіслав Костюк - Редактор
Зінченко порівняв методи роботи Гвардіоли та Артети
Олександр Зінченко на тренуванні. Фото: Reuters/Scott Heppell
Станіслав Костюк - Редактор

Віцекапітан збірної України Олександр Зінченко пояснив, які спільні філософські підходи до тренерської роботи сповідують наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола та Мікель Артета з лондонського "Арсеналу".

Зінченко вважає обох тренерів визначними фахівцями, про що написав у своїй книзі "Вірити".

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Олександр Зінченко перейшов до "Арсеналу" з "Манчестер Сіті" на запрошення головного тренера "канонірів" Мікеля Артети, який раніше працював помічником Хосепа Гвардіоли. Український захисник розуміє, як йому пощастило працювати під керівництвом цих наставників.

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко обіймає Томаса Парті, який обіймає Кая Хаверца. Фото: Reuters/Matthew Childs

"Артета може перевершити Гвардіолу"

Зінченко вважає обох спеціалістів дуже схожими у плані футбольної філософії та методів роботи. Обидва тренери вміють донести свої ідеї для підопічних, здатні пояснити, що вимагають від футболістів.

Зінченко вважає, що саме Артета найбільше з решти тренерів схожий на Гвардіолу. Українець любить обговорити з гравцями наставників, з якими вони стикалися, та робить висновки про підхід до роботи різних спеціалістів.

На думку українського футболіста, Мікель Артета може згодом перевершити здобутки Хосепа Гвардіоли. Наставник "Манчестер Сіті" набагато раніше розпочав свій шлях у футболі, тому завоював набагато більше титулів. Але Артета є максималістом, і він прагне серйозних успіхів.

Нагадаємо, новачок "Динамо" Максим Брагару розповів про серйозну конкуренцію у київській команді.

Хавбек "Шахтаря" Дмитро Криськів отримав тривалу дискваліфікацію через вилучення у минулому турі.

Захисник "Динамо" Олександр Караваєв потрапив у сферу інтересів команди, якою керує один із найвідоміших тренерів світу.

Олександр Зінченко футбол Хосеп Гвардіола Мікель Артета тренер Арсенал

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