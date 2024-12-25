Александр Зинченко празднует Рождество с семьей

Зинченко показал рождественские фото с семьей у елки
Люди по всему миру празднуют новогодние праздники и поздравляют всех с Рождеством. Спортсмены не стали исключением.
Игрок сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко у себя в Instagram поделился праздничными рождественскими фото, сообщает портал Новини.LIVE.
На фото он вместе с супругой, журналисткой Владой Зинченко, и двумя детьми. Все радостно позируют перед елкой.
Поздравление Зинченко с праздниками
"С Рождеством Христовым! Пусть Господь оберегает вашу семью и благословляет на добрые дела", — написал Александр Зинченко.
В этом сезоне Александр Зинченко отыграл девять поединков за лондонский "Арсенал", в которых не отличился результативными действиями.
За девять сыгранных матчей на счету украинца одна желтая карточка.
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