Александр Зинченко празднует Рождество с семьей

Украинский футболист Александр Зинченко с семьей Фото: instagram.com/zinchenko

Люди по всему миру празднуют новогодние праздники и поздравляют всех с Рождеством. Спортсмены не стали исключением.

Игрок сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко у себя в Instagram поделился праздничными рождественскими фото, сообщает портал Новини.LIVE.

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На фото он вместе с супругой, журналисткой Владой Зинченко, и двумя детьми. Все радостно позируют перед елкой.

Поздравление Зинченко с праздниками

"С Рождеством Христовым! Пусть Господь оберегает вашу семью и благословляет на добрые дела", — написал Александр Зинченко.

В этом сезоне Александр Зинченко отыграл девять поединков за лондонский "Арсенал", в которых не отличился результативными действиями.

За девять сыгранных матчей на счету украинца одна желтая карточка.

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