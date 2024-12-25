Олександр Зінченко святкує Різдво з сім'єю — фото

Зінченко показав різдвяні фото з сім'єю біля ялинки
Люди по всьому світу святкують новорічні свята та вітають всіх з Різдвом. Спортсмени не стали виключенням.
Гравець збірної України та лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко у себе в Instagram поділився святковими різдвяними фото, повідомляє портал Новини.LIVE.
На фото він разом із дружиною, журналісткою Владою Зінченко та двома дітьми. Усі радісно позують перед ялинкою.
Привітання Зінченко зі святами
"Із Різдвом Христовим! Нехай Господь оберігає вашу родину і благословляє на добрі справи", – написав Олександр Зінченко.
Цього сезону Олександр Зінченко відіграв 9 поєдинків за лондонський "Арсенал", у яких не відзначився результативними діями.
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