Олександр Зінченко святкує Різдво з сім'єю — фото

Український футболіст Олександр Зінченко з сім'єю. Фото: instagram.com/zinchenko

Люди по всьому світу святкують новорічні свята та вітають всіх з Різдвом. Спортсмени не стали виключенням.

Гравець збірної України та лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко у себе в Instagram поділився святковими різдвяними фото, повідомляє портал Новини.LIVE.

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На фото він разом із дружиною, журналісткою Владою Зінченко та двома дітьми. Усі радісно позують перед ялинкою.

Привітання Зінченко зі святами

"Із Різдвом Христовим! Нехай Господь оберігає вашу родину і благословляє на добрі справи", – написав Олександр Зінченко.

Цього сезону Олександр Зінченко відіграв 9 поєдинків за лондонський "Арсенал", у яких не відзначився результативними діями.

За дев'ять зіграних матчів на рахунку українця одна жовта картка.

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