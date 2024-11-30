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Зинченко показал, в чем ему нет равных в Арсенале

30 ноября 2024 19:16
Станислав Костюк - Редактор
Зинченко стал лучшим игроком Арсенала по важному показателю
Александр Зинченко работает с мячом. Фото: instagram.com/arsenal/
Станислав Костюк - Редактор

Защитник сборной Украины Александр Зинченко посоревновался с одноклубниками по "Арсеналу" в знании клубной истории. Он уверенно победил в сложном челлендже. 

Зинченко знает игроков "Арсенала" лучше, чем его партнеры по команде, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Рахим Стерлинг, Александр Зинченко и Якуб Кивер приняли участием в конкурсе, который организовал "Арсенал". Три футболиста по очереди называли всех игроков команды, которых смогли вспомнить. Речь идет как о нынешних игроках, так и о "канонирах" прошлых лет. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко с партнерами по команде. Фото: instagram.com/arsenal/

Зинченко уверенно победил 

Польский защитник "Арсенала" первым выбыл из борьбы, а вот Стерлинг и Зинченко продержались гораздо больше. Александр рассмеялся, когда партнер по команде назвал его фамилию, причем сделал это неправильно. Даже когда у Стерлинга закончились варианты, Зинченко назвал еще несколько фамилий. Среди них оказался и другой украинец Олег Лужный. 

В матче 13 тура АПЛ "Арсенал" сыграет на выезде с "Вест Хэмом". Зинченко начнет этот поединок на скамейке запасных. "Канониры" шли на 5 месте перед стартом тура. В активе украинского защитника 7 матчей во всех турнирах за "Арсенал". Он не отметился результативными действиями. 

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спорт футбол Александр Зинченко Арсенал Рахим Стерлинг АПЛ

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