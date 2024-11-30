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Зінченко показав, у чому йому немає рівних в Арсеналі

30 листопада 2024 19:16
Станіслав Костюк - Редактор
Зінченко став найкращим гравцем Арсенала за важливим показником
Олександр Зінченко працює із м'ячем. Фото: instagram.com/arsenal/
Станіслав Костюк - Редактор

Захисник збірної України Олександр Зінченко позмагався з одноклубниками з "Арсенала" у знанні клубної історії. Він упевнено переміг у складному челенджі.

Зінченко знає гравців "Арсенала" краще за його партнерів по команді, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко із партнерами по команді. Фото: instagram.com/arsenal/

Зінченко впевнено переміг

Польський захисник "Арсенала" першим вибув із боротьби, а ось Стерлінг та Зінченко протрималися набагато більше. Олександр розсміявся, коли партнер за командою назвав його прізвище, причому зробив це неправильно. Навіть коли в Стерлінга закінчилися варіанти, Зінченко назвав ще декілька прізвищ. Серед них виявився й інший українець Олег Лужний.

У матчі 13 туру АПЛ "Арсенал" зіграє на виїзді з "Вест Гемом". Зінченко розпочне цей поєдинок на лаві запасних. "Каноніри" йшли на 5-му місці перед стартом туру. В активі українського захисника 7 матчів у всіх турнірах за "Арсенал". Він не відзначився результативними діями.

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спорт футбол Олександр Зінченко Арсенал Рахім Стерлінг АПЛ

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