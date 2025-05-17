Зинченко запустил челлендж в поддержку героев операции в Мариуполе

Александр Зинченко. Фото: instagram.com/zinchenko

Футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко решил начать челлендж. Целью футболиста стала помощь силам обороны.

О начатом челлендже вместе со своей киберспортивной командой Passion UA Зинченко сообщил в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Зинченко помог военным

По словам Александра, он вместе с Passion UA начали благотворительный челлендж #SKY_UA, посвященный воинам спецоперации "Небо", которая была в 2022 году. Тогда спецназовцы ГУР и ССО совершили серию полетов на вертолетах в окруженный Мариуполь с помощью для защитников "Азовстали".

Зинченко перечислив 200 тысяч гривен, и пробежал 5 км, что является символическим расстоянием, отражающим часть из 120 км, которые преодолели воины в тылу врага.

"Этот челлендж — способ почтить наших героев и напомнить об их мужестве", — заявил футболист.

Отметим, что Зинченко передал эстафету стримеру Михаилу Лебиге, от которого ждет пробежку на 10 км, а по 5 км хочет увидеть от партнеров по сборной Николая Матвиенко, Романа Яремчука и Александра Зубкова.

Челлендж призван собрать средства для поддержки защитников и их семей, а также привлечь внимание к подвигу воинов "Азовстали".

Напомним, руководитель УАФ Андрей Шевченко посетил важное событие ФИФА.

Жена Виталия Миколенко рассказала, как употребляла алкоголь во время беременности.

У Криштиану Роналду возникли проблемы и он не играет из-за проблем со здоровьем.