Зінченко запустив челендж на підтримку героїв операції в Маріуполі

Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/zinchenko

Футболіст лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко вирішив почати челендж. Ціллю футболіста стала допомога силам оборони.

Про започаткований челендж разом зі своєю кіберспортивною командою Passion UA Зінченко повідомив в Instagram.

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За словами Олександра, він разом з Passion UA розпочали благодійний челендж #SKY_UA, присвячений воїнам спецоперації "Небо", яка була в 2022 році. Тоді спецпризначенці ГУР та ССО здійснили серію польотів на вертольотах до оточеного Маріуполя з допомогою для захисників "Азовсталі".

Зінченко перерахувавши 200 тисяч гривень, і пробіг 5 км, що є символічною відстанню, що відображає частину зі 120 км, які подолали воїни у тилу ворога.

"Цей челендж — спосіб вшанувати наших героїв і нагадати про їхню мужність", — заявив футболіст.

Зазначимо, що Зінченко передав естафету стримеру Михайлу Лебізі, від якого чекає пробіжку на 10 км, а по 5 км хоче побачити від партнерів по збірній Миколи Матвієнка, Романа Яремчука та Олександра Зубкова.

Челендж покликаний зібрати кошти для підтримки захисників та їхніх родин, а також привернути увагу до подвигу воїнів "Азовсталі".

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