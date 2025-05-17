Зінченко запустив челендж на підтримку героїв операції в Маріуполі

Зінченко пожертвував велику суму військовим та запустив челендж
Футболіст лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко вирішив почати челендж. Ціллю футболіста стала допомога силам оборони.
Про започаткований челендж разом зі своєю кіберспортивною командою Passion UA Зінченко повідомив в Instagram.
Зінченко допоміг військовим
За словами Олександра, він разом з Passion UA розпочали благодійний челендж #SKY_UA, присвячений воїнам спецоперації "Небо", яка була в 2022 році. Тоді спецпризначенці ГУР та ССО здійснили серію польотів на вертольотах до оточеного Маріуполя з допомогою для захисників "Азовсталі".
Зінченко перерахувавши 200 тисяч гривень, і пробіг 5 км, що є символічною відстанню, що відображає частину зі 120 км, які подолали воїни у тилу ворога.
"Цей челендж — спосіб вшанувати наших героїв і нагадати про їхню мужність", — заявив футболіст.
Зазначимо, що Зінченко передав естафету стримеру Михайлу Лебізі, від якого чекає пробіжку на 10 км, а по 5 км хоче побачити від партнерів по збірній Миколи Матвієнка, Романа Яремчука та Олександра Зубкова.
Челендж покликаний зібрати кошти для підтримки захисників та їхніх родин, а також привернути увагу до подвигу воїнів "Азовсталі".
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