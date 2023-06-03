Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Зинченко обратился к Зеленскому: "Хотел бы просто поблагодарить вас" arrow

Зинченко обратился к Зеленскому: "Хотел бы просто поблагодарить вас"

3 июня 2023 17:02
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Зинченко обратился к Зеленскому: "Хотел бы просто поблагодарить вас"
Зинченко и Зеленский встретились в ОП. Фото: instagram.com/zinchenko
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским тепло обратился к нему. Полузащитник поблагодарил главу государства от имени всей своей семьи.

Эпизод с визитом полузащитника в Офис Президента опубликовал Зеленский в Телеграме.

Читайте также:

Уроженец Житомирской области впервые посетил Украины после начала полномасштабного российского вторжения.

Зеленский и послы UNITED24 от мира футбола. Фото: instagram.com/zinchenko

Зинченко — новый посол UNITED24

Зинченко приехал в Украину вместе с экс-тренером сборной Украины Андреем Шевченком как участники благотворительной платформы помощи UNITED24. Если Шевченко с первых дней организации является ее амбассадором, то Александр подключился только сейчас.

В Офисе Президента Зинченко пожал руку Зеленскому, а затем во время общения с главой государства высказал слова благодарности.

"От себя и своей семьи хотел бы просто поблагодарить вас за то, что вы у нас есть. Мы очень гордимся нашим президентом. Это не было по сценарию. Я говорю от себя и своей семьи", – сказал Зинченко сидя перед главой государства.

Как сообщалось, Белодед раскритиковала международную Федерацию после гибели юной дзюдоистки.

Футболист сборной Украины и каталонской "Жироны" Виктор Цыганков может заменить лидера дортмундской "Боруссии".

Футболист Николай Жидков, игравший в Польше, погиб на войне с российскими оккупантами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас