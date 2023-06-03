Зинченко обратился к Зеленскому: "Хотел бы просто поблагодарить вас"

Зинченко и Зеленский встретились в ОП. Фото: instagram.com/zinchenko

Футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским тепло обратился к нему. Полузащитник поблагодарил главу государства от имени всей своей семьи.

Эпизод с визитом полузащитника в Офис Президента опубликовал Зеленский в Телеграме.

Читайте также:

Уроженец Житомирской области впервые посетил Украины после начала полномасштабного российского вторжения.

Зеленский и послы UNITED24 от мира футбола. Фото: instagram.com/zinchenko

Зинченко — новый посол UNITED24

Зинченко приехал в Украину вместе с экс-тренером сборной Украины Андреем Шевченком как участники благотворительной платформы помощи UNITED24. Если Шевченко с первых дней организации является ее амбассадором, то Александр подключился только сейчас.

В Офисе Президента Зинченко пожал руку Зеленскому, а затем во время общения с главой государства высказал слова благодарности.

"От себя и своей семьи хотел бы просто поблагодарить вас за то, что вы у нас есть. Мы очень гордимся нашим президентом. Это не было по сценарию. Я говорю от себя и своей семьи", – сказал Зинченко сидя перед главой государства.

Как сообщалось, Белодед раскритиковала международную Федерацию после гибели юной дзюдоистки.

Футболист сборной Украины и каталонской "Жироны" Виктор Цыганков может заменить лидера дортмундской "Боруссии".

Футболист Николай Жидков, игравший в Польше, погиб на войне с российскими оккупантами.