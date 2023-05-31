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Зинченко и "Арсенал" поддержала известная модель: что скажет жена украинца

31 мая 2023 19:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко и "Арсенал" поддержала известная модель: что скажет жена украинца
Болельщица "Арсенала" Арабелла Миа. Фото: instagram.com/greengirlbella/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Перед финишем сезона в чемпионате Англии многие команды Премьер-лиги получили новые стимулы для решения поставленных задач. Лондонский "Арсенал" стал одной из них. 

Болельщица "канониров" решила поддержать команду необычным образом и продемонстрировала это на своей странице в Instagram

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Команда Микеля Артеты на протяжении всего сезона 2022/2023 боролась за чемпионский титул в Премьер-лиге, но в итоге уступила его "Манчестер Сити". Лондонцы впервые за долгое время стали вице-чемпионами и вышли в Лигу чемпионов, а болельщики отблагодарили команду. 

Арабелла Миа
Арабелла Миа перед матчем "Арсенала". Фото: instagram.com/greengirlbella/

Поддержка "Арсенала" 

Одна из болельщиц "канониров" Arabella Mia является звездой эротических роликов на известном профильном сервисе. Девушка обещала явиться на стадион обнаженной в случае, если подопечные Артеты стали бы чемпионами Англии. 

"Арсенал" остался вторым, но модель все равно нашла способ поддержать команду. Она пришла на стадион "Эмирэйтс" перед стартом матча последнего тура с "Вулверхэмптоном" почти полностью обнаженной. 

Арабелла Миа
Арабелла Миа поддержала "Арсенал". Фото: instagram.com/greengirlbella/

Тело девушки было прикрыто только нижним бельем и полностью украшено боди-артом. Художники нарисовали на модели форму "Арсенала". В таком видео она прогулялась по территории перед стадионом и сфотографировалась со всеми желающими болельщикам. Кстати, "канониры" выиграли этот матч с разгромным счетом 5:0. 

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