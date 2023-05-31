Зінченка та "Арсенал" підтримала відома модель: що скаже дружина українця

Вболівальниця "Арсеналу" Арабелла Міа. Фото: instagram.com/greengirlbella/

Перед фінішем сезону в чемпіонаті Англії багато команд Прем'єр-ліги отримали нові стимули для вирішення поставлених завдань. Лондонський "Арсенал" став однією з них.

Вболівальниця "канонірів" вирішила підтримати команду незвичайним чином і продемонструвала це на своїй сторінці в Instagram.

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Команда Мікеля Артети протягом усього сезону 2022/2023 боролася за чемпіонський титул у Прем'єр-лізі, але у підсумку поступилася його "Манчестер Сіті". Лондонці вперше за довгий час стали віцечемпіонами та вийшли до Ліги чемпіонів, а вболівальники віддячили команді.

Арабелла Міа перед матчем "Арсеналу". Фото: instagram.com/greengirlbella/

Підтримка "Арсеналу"

Одна з уболівальниць "канонірів" Arabella Mia є зіркою еротичних роликів на відомому профільному сервісі. Дівчина обіцяла з'явитися на стадіон оголеною, якщо підопічні Артети стали б чемпіонами Англії.

Арсенал залишився другим, але модель все одно знайшла спосіб підтримати команду. Вона прийшла на стадіон "Емірейтс" перед стартом матчу останнього туру з "Вулвергемптоном" майже повністю оголеною.

Арабелла Міа підтримала Арсенал. Фото: instagram.com/greengirlbella/

Тіло дівчини було прикрите лише спідньою білизною та повністю прикрашене бодіартом. Художники намалювали на моделі форму "Арсеналу". У такому відео вона прогулялася територією перед стадіоном і сфотографувалася з усіма вболівальниками. До речі, "каноніри" виграли цей матч із розгромним рахунком 5:0.

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