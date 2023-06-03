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Зінченко звернувся до Зеленського: "Хотів би просто подякувати вам"

3 червня 2023 17:02
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Зінченко звернувся до Зеленського: "Хотів би просто подякувати вам"
Зінченко та Зеленський зустрілися в ОП. Фото: instagram.com/zinchenko
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Футболіст лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським тепло звернувся до нього. Півзахисник подякував главі держави від імені всієї своєї родини.

Епізод із візитом півзахисника до Офісу Президента опублікував Зеленський у Телеграмі .

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Зінченко приїхав до України разом із екс-тренером збірної України Андрієм Шевченком як учасники благодійної платформи допомоги UNITED24. Якщо Шевченко з перших днів організації є її амбасадором, то Олександр підключився лише зараз.

В Офісі Президента Зінченко потис руку Зеленському, а потім під час спілкування з главою держави висловив слова подяки.

"Від себе та своєї сім'ї хотів би просто подякувати вам за те, що ви у нас є. Ми дуже пишаємося нашим президентом. Це не було за сценарієм. Я говорю від себе та своєї родини", — сказав Зінченко сидячи перед главою держави.

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