Войцех Щенсный просил помощи, чтобы найти его пропавшего пса

Войцех Щенсный. Фото: instagram.com/wojciech.szczesny1

Звездный ветеран "Барселоны" Войцех Щенсный столкнулся в Испании с трагедией. Потерялся член семьи поляка — его собака.

О потере пса сообщил паблик noticiasdecastelldefels в Instagram.

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Автор объявления сообщил, что его сосед Войцех просит помощи в поиске его собаки, которая потерялась на пляже Кастельдефельса.

"Наш сосед и вратарь "Барсы" Войцех Щенсный просит помочь найти его драгоценную пушистую собаку. Она потерялась на площади Пальмерас", — говорится в сообщении.

Собаку зовут Нала, и ее потеряли с черным ошейником со своим именем. При этом у нее есть чип, по которому можно определить хозяев.

Позже собаку все же нашли и она вернулась домой к футболисту и его украинской жене Марине.

Щенсны, который ранее завершил карьеру, вернулся в футбол, чтобы поиграть в "Барселоне". За каталонцев поляк сыграл в этом сезоне в девяти матчах, где пропустил восемь мячей, и еще четыре игры провел на ноль.

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